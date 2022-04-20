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الرياضي
رانجنيك: شعرت بالإحراج من الهزيمة القاسية أمام ليفربول
رانجنيك: شعرت بالإحراج من الهزيمة القاسية أمام ليفربول
20 ابريل 2022 13:45

لندن (د ب أ)
اعترف الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد بأنه شعر بالإحراج وهو يشاهد السقوط المدوي لفريقه على ملعب ليفربول بأربعة أهداف دون رد مساء «الثلاثاء» في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال رانجنيك: «ليفربول لديه لاعبون أفضل منا، وهذا الأمر انعكس من خلال النتيجة».
وأضاف: «ستكون هناك عملية إعادة بناء بالتأكيد، هذا الأمر كان واضحاً في أول ثلاثة أو أربعة أسابيع بالنسبة لي، بالنسبة لنا الأمر محرج بشدة كجهاز فني أن نجلس هنا وأن نشارك في مؤتمر صحفي مثل هذا، علينا أن نعترف بأنهم كانوا أفضل منا».
وأشار رانجنيك: «علينا أن ننقد أنفسنا، الطريقة التي لعبنا بها في أول 45 دقيقة لم تكن ما نريده، في ظل غياب جميع لاعبي خط الوسط المدافعين قررنا المشاركة بخمسة مدافعين، لا أعتقد أن الشوط الأول له أي علاقة بالتشكيل الذي لعبنا به».
وقال: «الطريقة التي تلقينا بها الهدف الأول لم تكن ضمن خطة لعبنا، الأمر يؤثر على ثقتنا، الشوط الأول لم يكن جيداً».
وختم بالقول: «غيرنا طريقة لعبنا من خمسة مدافعين إلى أربعة مدافعين، وأول 25 دقيقة من الشوط الثاني كانت أفضل بكثير، لكننا لم نحرز هدفاً أيضاً خلال تلك الفترة.. الهدف الثالث الحديث يطول بشأنه أيضاً».

ليفربول
مانشستر يونايتد
رالف رانجنيك المدير الفني لفريق شالكه الألماني
الدوري الإنجليزي
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