كأس نائب رئيس الدولة للسلة بين الشارقة وشباب الأهلي



علي معالي (دبي)



يطارد الشارقة وشباب الأهلي يوم غد لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للسلة في صالة نادي الوصل، حيث تأهل الملك الشرقاوي للمباراة النهائية هذا الموسم في 4 مناسبات، فاز في الأولى بكأس الاتحاد، وخسر في مناسبتين أمام الفرسان في نهائي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما تأهل شباب الأهلي لـ3 نهائيات فاز في مناسبتين، ويسعى اليوم إلى إضافة الثالثة، ليحقق العلامة الكاملة في بطولات الموسم المحلي، وتأهل الشارقة للمباراة النهائية بالفوز على النصر في مباراة جاءت قوية من الفريقين، فيما عبر شباب الأهلي إلى النهائي على حساب الوصل.

يفكر المخضرم عبدالحميد إبراهيم مدرب الشارقة في كيفية تخطي الفرسان الليلة، وهو الفريق الذي أصبح عقدة كبيرة، كونه خاض مباراتين نهائيتين هذا الموسم ضد الشارقة، وفاز بهما في الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولم يشارك الفرسان في بطولة كأس الاتحاد التي توّج الملك بلقبها، ولدى عبدالحميد إبراهيم الكثير من الخيارات الجيدة من لاعبين محليين وأجانب.

وفي المقابل يسعى المصري أحمد عمر مدرب فريق شباب الأهلي إلى الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية له في ملاعبنا، معتمداً هو الآخر على مجموعة متميزة من اللاعبين المحليين أصحاب الكفاءات العالية ووجود ثنائي أجنبي على أعلى مستوى، نجحوا في تقديم موسم جيد حتى الآن.

وفي نفس توقيت المباراة النهائية يلتقي أيضاً النصر مع الوصل لتحديد صاحب المركز الثالث صالة نادي شباب الأهلي.