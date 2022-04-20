الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
كأس نائب رئيس الدولة للسلة بين الشارقة وشباب الأهلي
كأس نائب رئيس الدولة للسلة بين الشارقة وشباب الأهلي
20 ابريل 2022 14:30

 
علي معالي (دبي)
 
يطارد الشارقة وشباب الأهلي يوم غد لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للسلة في صالة نادي الوصل، حيث تأهل الملك الشرقاوي للمباراة النهائية هذا الموسم في 4 مناسبات، فاز في الأولى بكأس الاتحاد، وخسر في مناسبتين أمام الفرسان في نهائي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما تأهل شباب الأهلي لـ3 نهائيات فاز في مناسبتين، ويسعى اليوم إلى إضافة الثالثة، ليحقق العلامة الكاملة في بطولات الموسم المحلي، وتأهل الشارقة للمباراة النهائية بالفوز على النصر في مباراة جاءت قوية من الفريقين، فيما عبر شباب الأهلي إلى النهائي على حساب الوصل.
يفكر المخضرم عبدالحميد إبراهيم مدرب الشارقة في كيفية تخطي الفرسان الليلة، وهو الفريق الذي أصبح عقدة كبيرة، كونه خاض مباراتين نهائيتين هذا الموسم ضد الشارقة، وفاز بهما في الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولم يشارك الفرسان في بطولة كأس الاتحاد التي توّج الملك بلقبها، ولدى عبدالحميد إبراهيم الكثير من الخيارات الجيدة من لاعبين محليين وأجانب.
وفي المقابل يسعى المصري أحمد عمر مدرب فريق شباب الأهلي إلى الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية له في ملاعبنا، معتمداً هو الآخر على مجموعة متميزة من اللاعبين المحليين أصحاب الكفاءات العالية ووجود ثنائي أجنبي على أعلى مستوى، نجحوا في تقديم موسم جيد حتى الآن.
وفي نفس توقيت المباراة النهائية يلتقي أيضاً النصر مع الوصل لتحديد صاحب المركز الثالث صالة نادي شباب الأهلي.

كأس نائب رئيس الدولة للسلة
كرة السلة
اتحاد السلة
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©