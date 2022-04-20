دبي تستضيف تصفيات «مستر أولمبيا»



دبي (الاتحاد)

ينظم نادي أوكسجين، للمرة الأولى في المنطقة، بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا العالمية الشهيرة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وسيكون الحدث بمثابة تصفيات للمحترفين المشاركين للتأهل إلى نهائي بطولة مستر أولمبيا 2022 فيجاس بالولايات المتحدة الأميركية، كما أن سينال الفائز من فئة الهواة لقب «بطل الأبطال» ويحصل على بطاقة لاعب محترف.

وتتضمن البطولة 6 فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك للرجال الهواة، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال الهواة، وفئة كمال الأجسام للهواة، وفئة الفيزيك للرجال المحترفين، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال المحترفين، وفئة كمال الأجسام محترفين.

وأعلن عادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي موسعاً في مقر مجلس دبي الرياضي للكشف عن تفاصيل الحدث خلال شهر أكتوبر المقبل، بحضور عدد من الرياضيين المحترفين الدوليين المشاركين في البطولة.