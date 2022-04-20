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الدراجات و«دبي الوطنية» شراكة حصرية وتأمين إلزامي
الدراجات و«دبي الوطنية» شراكة حصرية وتأمين إلزامي
20 ابريل 2022 14:00


دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الدراجات مذكرة تفاهم هامة مع شركة دبي الوطنية للتأمين، وتم اعتماد الشركة كشريك التأمين الرسمي لجميع راكبي الدراجات المسجلين لدى اتحاد الدراجات.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، والرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين عبدالله النعيمي، بحضور محمد الحبتور عضو مجلس الإدارة، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، وأحمد المطيوعي مستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التسويق.
وسيكون الحصول على تغطية التأمين إلزامياً لجميع راكبي الدراجات المسجلين في الاتحاد، وكراعٍ حصري، ستوفر شركة دبي الوطنية للتأمين تغطية مجانية لأعضاء المنتخبات الوطنية، كما ستعمل أيضاً عن كثب مع الاتحاد على إطلاق حملة للترويج عن هذا النوع من التأمين.
وقال منصور جمعة بوعصيبة رئيس الاتحاد: «سلامة أعضاء اتحاد الدراجات لها أهمية بالغة بالنسبة لنا، ولهذا السبب وقعنا هذه الشراكة مع شركة دبي الوطنية للتأمين لحماية الأعضاء المسجلين بشكل أفضل، والتأكد من أن ركوب الدراجات ممتع وآمن قدر الإمكان، نحن نؤمن بوجود وثيقة تأمين مخصصة لركوب الدراجات لتكون بمثابة شبكة أمان لراكبي ومحبي رياضة الدراجات، حيث إن وجود التغطية التأمينية من مصدر موثوق سيعزز راحة البال أثناء ركوب الدراجة».
وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين: «يسعدنا أن نكون شريك التأمين الحصري لاتحاد الدراجات، المنظمة التي تركز على تنمية الاهتمام بالأنشطة الرياضية بين الشباب وغيرهم في الدولة، حيث يلعب مجتمع سائقي الدراجات دوراً مهماً في تقليل البصمة الكربونية لدولة الإمارات، ويساعد على تعزيز الصحة العامة، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، لهذا السبب، قمنا في الشركة بتطوير برنامج تأمين لتلبية متطلبات راكبي الدراجات وتوفير السلامة لهم».

اتحاد الدراجات
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