كلوب: التضامن مع رونالدو «نجم مباراة يونايتد»

(رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن إظهار الدعم لكريستيانو رونالدو خلال الفوز 4-0 على مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء كان «لقطة المباراة»، حيث وقف المشجعون لمدة دقيقة للتضامن مع النجم البرتغالي بعد وفاة طفله الرضيع.

وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز أعلنا في أكتوبر الماضي أنهما ينتظران توأمين، وأعلنا يوم الاثنين وفاة أحد التوأمين.

وعبّرت الجماهير عن تضامنها مع رونالدو، الذي لم يلعب يوم الثلاثاء، في الدقيقة السابعة حيث هتف مشجعو ليفربول: «لن تسير وحدك»، بينما صفقت جماهير يونايتد، كما ارتدى الفريقان شارات سوداء.

وأبلغ كلوب الصحفيين: «بالتأكيد كانت لقطة المباراة رغم النتيجة الرائعة التي حققناها، كانت الدقيقة السابعة الأبرز في المباراة، عندما أظهرت جماهيرنا معدنها الأصيل، أظهر الاستاد كله معدنه الأصيل.. هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم، مشاعرنا جميعاً مع كريستيانو وعائلته».

وأشاد جاري لينكر مهاجم إنجلترا السابق بهذه اللفتة، وكتب على تويتر «تصفيق جميل ومؤثر وصادق لكريستيانو، أقول لجماهير ليفربول أحسنتم».