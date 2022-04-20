الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
كلوب: التضامن مع رونالدو «نجم مباراة يونايتد»
كلوب: التضامن مع رونالدو «نجم مباراة يونايتد»
20 ابريل 2022 12:41

(رويترز) 

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن إظهار الدعم لكريستيانو رونالدو خلال الفوز 4-0 على مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء كان «لقطة المباراة»، حيث وقف المشجعون لمدة دقيقة للتضامن مع النجم البرتغالي بعد وفاة طفله الرضيع.
وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز أعلنا في أكتوبر الماضي أنهما ينتظران توأمين، وأعلنا يوم الاثنين وفاة أحد التوأمين.
وعبّرت الجماهير عن تضامنها مع رونالدو، الذي لم يلعب يوم الثلاثاء، في الدقيقة السابعة حيث هتف مشجعو ليفربول: «لن تسير وحدك»، بينما صفقت جماهير يونايتد، كما ارتدى الفريقان شارات سوداء.
وأبلغ كلوب الصحفيين: «بالتأكيد كانت لقطة المباراة رغم النتيجة الرائعة التي حققناها، كانت الدقيقة السابعة الأبرز في المباراة، عندما أظهرت جماهيرنا معدنها الأصيل، أظهر الاستاد كله معدنه الأصيل.. هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم، مشاعرنا جميعاً مع كريستيانو وعائلته».
وأشاد جاري لينكر مهاجم إنجلترا السابق بهذه اللفتة، وكتب على تويتر «تصفيق جميل ومؤثر وصادق لكريستيانو، أقول لجماهير ليفربول أحسنتم».

يورجن كلوب
ليفربول
مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©