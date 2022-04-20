7 ذهبيات تضع الفجيرة في صدارة الفنون القتالية



الفجيرة (الاتحاد)



أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالنجاح التنظيمي والفني والجماهيري، الذي شهدته دورة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية الأولى للفنون القتالية، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة بالتعاون مع اتحادات المصارعة والجودو التايكواندو والملاكمة.

شهدت الدورة مشاركة حوالي 400 لاعب بينهم 180 لاعباً من اتحاد المصارعة والجودو في منافسات النسخة الأولى، التي ضمّت شباب الجودو والمصارعة لفئتي الناشئين والشباب، والتايكواندو والملاكمة، وأفرزت مواهب واعدة في مختلف ألعاب الفنون القتالية.

وثمّن رئيس اتحاد المصارعة والجودو جهود العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية رئيس اللجنة المنظمة للدورة، متمنياً استمرارها، واتساع قاعدتها في مختلف ألعاب الفنون القتالية الفردية للمكاسب الفنية والمجتمعية، التي تحققت بفضل الاستعدادات الجيدة التي توفرت لها، ترجمة لتوجيهات سمو راعي الدورة التي كتب لنسختها الأولى النجاح.

واعتمدت اللجنة الفنية باتحاد المصارعة والجودو نتائج منافسات الفردي للمصارعة والجودو، التي أقيمت ضمن منافسات الدورة، وأسفرت عن فوز نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 7 ميداليات ذهبية، واتحاد كلباء بـ6 ميداليات ذهبية، وخورفكان برصيد 4 ميداليات ذهبية، والشارقة بذهبية واحدة.

وكانت ذهبيات نادي الفجيرة من نصيب مسعود محمد، سلطان فهد، خميس حمدان وعبدالله خميس (مصارعة) ويزن مرشيد، سعيد النقبي، سلطان الهوتي (جودو). ولنادي اتحاد كلباء حقق الذهبيات رشيد نعمتوف، مالك مويد (مصارعة) وأحمد جاسم كريسوف مكردين، اسروئيل نوريف والروف فيريك (جودو). ولنادي خورفكان حمد عبدالله، محمد وليد النقبي، حمد الهاشمي وعبدالرحيم السعد (مصارعة)، فيما حقق ذهبية الشارقة في الجودو الدولي حارب جمعة عبدالرحمن.