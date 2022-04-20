«وقف الخلق ينظرون جميعاً» في «ليلة صلاح»



دبي (الاتحاد)



تغنّت جماهير ليفربول بلاعبها المصري محمد صلاح بعد عودته للتألق من جديد خلال مباراة فريقه أمام ضيفه مانشستر يونايتد في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفين من أهداف فريقه الأربعة في المباراة، وصناعة الهدف الأول لزميله الكولومبي لويس دياز.

كشفت شبكة «أوبتا» العالمية لإحصاءات كرة القدم أن محمد صلاح نجم ليفربول أصبح أول لاعب في تاريخ «البريمييرليج» يسجل 5 أهداف بشباك مانشستر يونايتد في موسم واحد.

وسجل صلاح «هاتريك» في شباك اليونايتد خلال مباراة الدور الأول من الدوري، التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد» معقل «الشياطين الحمر» في اللقاء الذي فاز به «الريدز» بخماسية نظيفة.

وأصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بقمة اليونايتد و«الريدز» عبر التاريخ برصيد 9 أهداف، ويعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وبات الفرعون المصري ثاني لاعب يسجل ويساعد في مباريات الذهاب والإياب أمام نفس الفريق في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مسعود أوزيل في 2015-16.

وبحسب شبكة «هوسكورد» العالمية حصل صلاح على أعلى تقييم وبلغ 8.8/ 10 وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 83%، ورفع صلاح رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 22 هدفًا موسعًا الفارق إلى 5 أهداف عن أقرب مطارديه الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام، ويتصدر قائمة صناعة الأهداف على مستوى الدوري الإنجليزي 12 هدفاً بالتساوي مع زميله أرنولد.

كان صلاح قد غاب عن التسجيل على مدار 40 يوماً سواء على مستوى ليفربول أو منتخب مصر، وكان آخر أهدافه من ركلة جزاء في مرمى برايتون في الدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل.

وانهالت التعليقات من جماهير الريدز على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب حساب ليفربول في تويتر: أمام الملك تسقط كل الدفاعات، وغرّد أيضاً: افتخر فأنت تشهد عصر الملك محمد صلاح، وتغريدة أخرى «مرتان تكفي يا رجل» و«ما هذا يا صلاح»، فيما نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر «الفيسبوك» صورة من احتفال صلاح بهدفه في اليونايتد وكتب عليها: «وقف الخلق ينظرون جميعاً» وهي الكلمات المقتبسة من القصيدة الشعرية «مصر تتحدث عن نفسها» التي كتبها شاعر النيل حافظ إبراهيم وغنّتها أم كلثوم.