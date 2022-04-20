عمار النعيمي يتوج فريق البلدية بكأس الدوائر الحكومية في عجمان



عجمان (وام)

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالدعم الكبير والمميز الذي تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية المختلفة من قيادتنا الرشيدة إيماناً منها بأهمية الرياضة ودورها المهم في تعزيز روح التعاون والمنافسة الإيجابية بين فئات المجتمع كافة، واستثمار الأنشطة الرياضية والترفيهية في تجسيد وحدة التلاحم بين فئات المجتمع كافة.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام منافسات بطولة كرة القدم ضمن دورة عجمان الرياضية التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وأكد سموه أن النسخة الثانية من دورة عجمان الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات «عجمان 2022» في منافسات بطولة كرة القدم، وبطولة البادل تنس، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للأهداف الكبيرة للرياضة في ترسيخ المشاركة المجتمعية، ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كل الفئات ولاسيما في شهر رمضان المبارك.

وقال: النسخة الثانية من البطولة جاءت أكثر تطوراً ونجاحاً، وأوسع مشاركة من قبل الدوائر والمؤسسات في عجمان، وتفاعلاً من الجمهور وأكدت تجاوز مجتمعنا لجائحة «كورونا» وحققت أهدافها كإحدى الفعاليات الرمضانية المميزة في عجمان لاسيما في تحفيز وحث وتشجيع الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتوطيد وترسيخ وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة الإيجابية والمثمرة والفاعلة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في عجمان.

وهنأ سموه دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على فوزها ببطولة كرة القدم، مثمناً مشاركة جميع الفرق في تحقيق نجاح البطولة والدور المميز للقائمين على البطولة وللجنة المنظمة واللجان الفرعية والرعاة وجميع الجهات المساهمة والداعمة وأجهزة الإعلام المختلفة. وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، قد توج فريق دائرة البلدية والتخطيط بطلاً لدورة عجمان الرياضية، بعد فوزه الكبير على فريق جامعة عجمان بخمسة أهداف مقابل هدف وذلك في اللقاء الذي أقيم في ملعب مركز كواترو الرياضي لحساب الدور النهائي لمنافسات الدورة التي أقيمت برعاية كريمة من سموه، ليحافظ البلدية والتخطيط بهذا الإنجاز على لقبه الذي فاز به في النسخة الأولى من البطولة في عام 2019.

حضر مراسم التتويج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اتحاد الكرة، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى رؤساء الشركات الراعية للدورة.

وتم اختيار يوسف صافي أفضل لاعب في البطولة في فئة الجوائز الفردية، ونال عصام علاء جائزة هداف البطولة، وفاز خالد نور بجائزة أفضل حارس، وديفيد زاكي أفضل مدافع، ومحمد النعيمي أفضل لاعب وسط، وسلطان الوحشي أفضل مدرب، وسامي الهامور أفضل إداري، وحصل فريق جامعة عجمان على جائزة الفريق المثالي، بينما نالت الإدارة العامة للدفاع المدني جائزة أفضل جهة حكومية تفاعلت مع الفعاليات.