يونايتد سبورت يحرز لقب «رمضانية» الإخوة الإنسانية



العين (الاتحاد)

توجت دار زايد للثقافة الإسلامية، فريق يونايتد سبورت بطلاً لبطولة «الإخوة الإنسانية الرمضانية لكرة القدم»، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق مركز ميونخ للتأهيل الطبي 1/0، والتي أقيمت منافساتها على ملاعب الدار في مدينة العين، خلال الفترة من 10 إلى 19 أبريل الجاري، فيما حصل فريق جامعة الإمارات على المركز الثالث، ونال اللاعب أبوبكر وهاب من فريق جامعة الإمارات جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف، وشهدت منافسات البطولة تسجيل 93 هدفاً في 24 مباراة.

وشهد حفل ختام البطولة وتتويج الفائزين الدكتور الشيخ سالم بن ركاض العامري والدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر بمدينة العين، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات المجتمعية والرياضية والمؤسسات المشاركة في البطولة.

وفي ختام المباراة النهائية تم تكريم الرعاة المساهمين في نجاح البطولة وهم مجلس أبوظبي الرياضي، وشؤون منطقة الظفرة الرويس-أدنوك ويونايتد للخدمات الرياضية ومركز ميونخ للرعاية الطبية، ومؤسسة بيكاديللي للإدارة المشاريع ومياه العين، بالإضافة إلى تكريم حكام البطولة.

وأكد خليفة الساعدي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بدار زايد للثقافة الإسلامية، في كلمته عن سعادته بنجاح البطولة وقوة المنافسة بين الفرق، والتي شهدت إثارة كروية وأداء متميزاً من اللاعبين، وتنافسية كبيرة بين الفرق الــ 10 المشاركة في مباريات البطولة للفوز بالكأس.

وقال: البطولة حققت الهدف منها نحو دمج المهتدين الجدد في المجتمع، وتشجيع وخلق نمط صحي ورياضي، وتحفيز الأفراد على ممارسة الرياضة للمساهمة في تعزيز التواصل الاجتماعي والرياضي في هذا الشهر الفضيل، معرباً عن شكره لرعاة البطولة على الجهود المتكاملة التي قاموا بها، والتي ساهمت في نجاح البطولة، مشيراً إلى أن البطولة نجحت أيضاً في تحدي الجائحة من خلال الالتزام التام باشتراطات السلامة المعتمدة في الأنشطة الرياضية في الدولة.