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الرياضي
كوتينيو و«البارسا».. اتفاق متبادل على «الانفصال» !
كوتينيو و«البارسا».. اتفاق متبادل على «الانفصال» !
20 ابريل 2022 11:51

 
أنور إبراهيم (القاهرة) 

أبدت أدارة برشلونة الإسباني انفتاحها للاستماع إلى جميع العروض التي تستهدف شراء نجمها البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار حالياً لأستون فيلا الإنجليزي حتى الصيف القادم، وينتهي عقد كوتينيو مع البارسا في صيف 2023، ولهذا يرغب النادي الكتالوني بشدة في التخلص من هذا النجم البرازيلي بأقصى سرعة ممكنة، لكونه من أكثر اللاعبين حصولاً على راتب في الفريق «24 مليون يورو سنويا»، إذ إن توفير هذا الراتب يتيح لبرشلونة الفرصة لضبط ميزانية رواتب اللاعبين، وعدم تخطي الحد الأقصى الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني، في إطار تطبيق مبدأ «اللعب المالي النظيف». كما تسعى إدارة البارسا للاستفادة من عائد بيع كوتينيو في عقد صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي القادم.
وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة ينوي عقد اجتماع في أقرب فرصة مع ممثلي إدارة أستون فيلا، لمعرفة ما إذا كانوا سيحتفظون باللاعب بصفة دائمة وتحويل عقد الإعارة إلى تعاقد دائم، مع دفع مبلغ الـ 33 مليون جنيه إسترليني «40 مليون يورو» المتفق عليها بين الناديين، أم أنهم لن يكون بمقدورهم توفير هذا المبلغ.
وفي المقابل تتأهب إدارة البارسا أيضا لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة مع ممثلي اللاعب لمعرفة ما إذا كان تلقى عروضاً من أندية أخرى، لتقييم الموقف من كل جوانبه، طالما إن الرغبة في «الانفصال» في أقرب وقت متبادلة بين الجانبين. وتردد مؤخراً أن أرسنال الإنجليزي يرغب في ضم كوتينيو في الصيف القادم، وهو مايمكن أن يتحقق، إذا ماعجز أستون فيلا عن دفع المبلغ المتفق عليه لشرائه بصفة نهائية.
وكان كوتينيو أعلن في وقت سابق أنه على استعداد للتضحية بجزء من راتبه في سبيل تسهيل عملية رحيله عن «الكامب نو» في الصيف القادم، بينما يمارس ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا ضغوطاً على إدارة ناديه من أجل تحويل إعارة كوتينيو إلى تعاقد دائم، لحاجته إلى جهود هذا النجم البرازيلي الذي زامله لاعباً في ليفربول، والذي تألق بمجرد عودته إلى إنجلترا في الشتاء الماضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف في المباريات التسع الأولى التي شارك فيها مع «الفيلانس». 

كوتينيو
برشلونة
استون فيلا
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