32 فريقاً في بطولة شرطة رأس الخيمة للبادل



رأس الخيمة (الاتحاد)

انطلقت امس الأول منافسات بطولة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الرمضانية للبادل في نسختها الأولى بمشاركة 32 فريقاً، شهد اليوم الأول منافسات قوية ومليئة بالحماس والتشويق والمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون بالإضافة إلى الحضور الجماهيري المكثف الذي عبر بشكل قوي عن شعبية وانتشار لعبة البادل إلى كل شرائح المجتمع، وتعد البطولة بمثابة فرصة للأفراد الممارسين للعبة ومشجعيها للتواصل والمشاركة المجتمعية في بيئة تنافسية وأجواء رمضانية يسودها التآخي والمحبة خلال الشهر الفضيل.

وأكد الرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية أن إقامة البطولة جاء بناء على توجيهات قائد عام شرطة رأس الخيمة بضرورة تنفيذ المبادرات الرياضية التي تسهم في تحقيق المشاركة والسعادة إلى كافة أطياف المجتمع المدني، وقد تم رصد جوائز مالية قيمة للفائزين في البطولة، بالإضافة إلى الجوائز اليومية للجمهور.