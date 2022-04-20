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الرياضي
«جلف يونايتد» يتأهل لنصف نهائي دوري الثالثة
«جلف يونايتد» يتأهل لنصف نهائي دوري الثالثة
20 ابريل 2022 11:44


دبي (الاتحاد)

اختتمت الثلاثاء المباريات المؤجلة من الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الثالثة، حيث أسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق مدينات على نظيره إنتر سيتي بهدفين لهدف، وفريق دي جاردنز على رمال بثلاثة أهداف نظيفة، وفريق النجوم على فريق رويال بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل فريق جلف يونايتد مع فريق الدعم الرياضي بهدف لهدف.
شهد اليوم الأول من منافسات الجولة ذاتها الذي أُقيم «الأثنين» فوز فريق فليتوود يونايتد على فريق إيليت فالكونز بأربعة أهداف لهدف، بينما فاز فريق الزمالك على فريق الغربية برباعية نظيفة.
وحجز جلف يونايتد أولى بطاقات التأهل للدور نصف النهائي للدوري بتصدره للمجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، وتستمر المنافسة بين مدينات «الثاني» برصيد 17 نقطة، والدعم الرياضي «الثالث»، وله 16 نقطة على بطاقة التأهل الثانية.
ولا تزال المنافسة على بطاقتي التأهل في المجموعة الثانية حامية ومستمرة بين فليتوود يونايتد متصدر المجموعة برصيد 20 نقطة، والزمالك «الثاني» 19 نقطة، والنجوم «الثالث» 17 نقطة.
وستحسم الجولة المقبلة الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي للدوري الذي سيُقام بنظام الذهاب والإياب وفقاً لنظام المسابقة.

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