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الرياضي
«بن دري» وحبتور الأفضل في موسم البولو
«بن دري» وحبتور الأفضل في موسم البولو
20 ابريل 2022 11:32

دبي (الاتحاد)


أقام نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حفل ختام الموسم الرياضي للنادي بمدينة الحبتور، بحضور محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو وأعضاء المجلس وتم خلال الحفل تكريم الفائزين بجوائز نهاية الموسم، حيث فاز محمد خالد بجائزة النجم الصاعد، بينما فاز هاني جابش بجائزة اللاعبين الهواة، بعد منافسة مع كل من هاني جابش وريان العجاجي.
وضمن جائزة أفضل اللاعبين الذين نجحوا في تطوير مستوياتهم فاز راشد بن دري، بينما فاز حبتور الحبتور بجائز أفضل لاعب في الموسم لفئة الرجال، وفازت لورين ديسكون بجائزة السيدات، والتي تم تخصيصها للاعبين واللاعبات ممن لديهم شغف بالمشاركة في رياضة البول.
وفي فئة الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف، جاء فريق الإمارات في المركز الأول، بينما نال محمد بن دري جائزة اللاعب الأفضل على صعيد مجلس التعاون، وفاز فريق هيسكث بجائزة الفريق المتميز، بينما فاز فريق الحبتور بجائزة أفضل منظومة رياضية للبولو.
وفي تفاصيل بقية الجوائز فازت «سلطة منطقة دبي الحرة الدولية«ايفزا» بجائزة الهيئة الأكثر مساهمة في مجال البولو، بينما حصل فريق بن دري على جائزة أفضل فريق هذا الموسم حيث أحرز ستا من بطولات النادي وهي بطولة الماسترز وبطولة السير ونستون تشرشل وبطولة اليوم الوطني وبطولة نادي ومنتجع الحبتور لشهر نوفمبر 2021 إلى جانب بطولة كأس إكسبو دبي 2020 لسنة 2021.
وأكد محمد خلف الحبتور سعي الاتحاد لتكريم البراعم من أجل دعمهم وتحفيزهم ليكونوا لاعبين مميزين في المستقبل، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالأكاديميات من أجل إبراز المواهب الجديدة للعبة خاصة من اللاعبين الإماراتيين، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى من الآن للاهتمام بالأكاديميات وقطاع البراعم والناشئين لإعداد كوكبة من اللاعبين المواطنين لحمل الراية في المستقبل القريب.

البولو
منتجع الحبتور للبولو
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