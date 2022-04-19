خالد بن محمد بن زايد يستقبل أبطال الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أبطال الإمارات للجو جيتسو وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولتي العالم للجو جيتسو والنسخة الـ13 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وأشاد سموه بإنجازات أبطال الإمارات وأثنى على نجاح اتحاد اللعبة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لهذه الرياضة.

خالد بن محمد بن زايد يتوسط الحضور خلال الاستقبال

خلال مراسم الاستقبال، هنأ سموّه فريق المنتخب الوطني على النتيجة المُشرفة التي حققها في البطولة الآسيوية السادسة في البحرين، باحتلاله المركز الأول برصيد 16 ميدالية (8 ذهبيات وفضيتان و6 برونزيات)، وتُعد تلك هي المرة الأولى التي يحصل فيها منتخب واحد على 8 ذهبيات من إجمالي 14 ميدالية في نسخة واحدة.

خالد بن محمد بن زايد.. يتحدث للاعبين واللاعبات خلال الاستقبال

كما أشاد سموه بإنجاز المنتخب الوطني من خلال المحافظة على لقب بطولة العالم للجو جيتسو في نسختها السادسة والعشرين التي نُظمت في أبوظبي، حيث تربّع أبطال الإمارات على عرش البطولة، محققين 53 ميدالية بواقع 18 ذهبية، و16 فضية، و19 برونزية.

خالد بن محمد بن زايد خلال الاستقبال

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمنتخب الوطني بالشكر والامتنان لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على هذا التكريم والاستقبال، مؤكدين أن الاستقبال بمثابة وسام على صدورهم، معتبرين أن الإنجازات التي تحققت هي ثمرة الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة للقيادة الرشيدة، وحرصها على تقديم مختلف أشكال الدعم الذي يمهّد الطريق أمامهم لحصد المزيد من الإنجازات، عاقدين العزم على بذل الغالي والنفيس لرفع علم الدولة في مختلف المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

لاعبو منتخبنا الوطني خلال الاستقبال

وتوجه عبدالمنعم السيد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على الاحتفاء باللاعبين وجهازهم الفني وشركاء الاتحاد، مشيراً إلى أن سموه من أكبر الداعمين لمسيرة نجاح اللعبة بالدولة، بالمتابعة والتوجيه والرعاية، وأن زيارة سموه للمنتخب في المعسكر التدريبي لبطولة العالم أكتوبر الماضي كان لها بالغ الأثر في تحفيز اللاعبين لتقديم أعلى مستوى، وتمثيل الدولة بأفضل صورة، والحرص على صعود منصة التتويج والحفاظ على المركز الأول.

منتخب الجو جيتسو حقق نجاحات باهرة في عام 2021

وقال الهاشمي: «رياضة الجو جيتسو في تطور مستمر في الدولة بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبفضل هذا الدعم أصبحت أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، وأكبر مطور للعبة في العالم، وأصبح لدينا أبطال يشار لهم بالبنان في كل المحافل الدولية، وثقتنا كبيرة في أبناء وبنات الإمارات في الوصول إلى العالمية والاحتفاظ بالصدارة، ولدينا إيمان راسخ بمشروعنا وفي اللاعب الإماراتي الذي يبدع دائماً عندما يجد الفرصة والدعم».

نجمات منتخبنا الوطني

أضاف: «اتحاد الجو جيتسو يسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيته، وكلما نحقق إنجازاً نعتبره دافعاً لتحقيق إنجاز أكبر منه، ولا حدود لأهدافنا، ونوفر أفضل برامج تدريب لصناعة الأبطال، وأفضل معسكرات التدريب داخل وخارج الدولة، وأفضل بيئة تنافسية من حيث البطولات المحلية والدولية، حتى دخلت رياضة الجو جيتسو كل بيت، وأصبح أبطالها ملهمون للأجيال المقبلة من خلال إنجازاتهم وقيمهم المستمدة من الرياضة وأبرزها الانضباط والثقة بالنفس والشجاعة والصبر والتحمل».