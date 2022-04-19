الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
برغش: هدف بينونة البقاء في «الأولى»
سلطان برغش أقصى اليسار في لقطة جماعية لفريق بينونة (الاتحاد)
20 ابريل 2022 01:21

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

 قصة نجاح جديدة سطرها اللاعب السابق سلطان برغش المنهالي، بقيادته فريق بينونة إلى الدرجة الأولي، بعد عامين فقط من إشهار النادي، وعام واحد من دخول المنهالي بالذات شريكاً على ملكية النادي مع محمد عيد المنصوري، ومدرباً له ليتمكن من قيادته إلى الدرجة الأولى في الموسم الثاني فقط.
وكان النادي تم إشهاره في 2019 باسم «سبورت سابورت»، قبل أن يتحول بعد عام فقط إلى مسماه الحالي، ويتخطى بدايات صعبة، ليتمكن من التأهل إلى الدرجة الأولى، ويصبح قريباً من أضواء المحترفين.
سلطان برغش أكد أن البدايات دائماً ما تكون صعبة، وأن عثرات كثيرة واجهته وشريكه لكنهم بالمثابرة والإصرار على الوصول إلى هدف التأهل إلى لدرجة الأولى، تمكنوا من تحقيق الطموح، وفي زمن قياسي إذا ما أخذ في الاعتبار عمر النادي الذي احتفل ببلوغه الفطام بالتأهل.
ويروي برغش أحد المالكين ومدرب الفريق حكاية بينونة السعيدة، قائلاً: الحقيقة أن هذا الموسم الثالث منذ إشهار النادي، لكن انطلاقته الحقيقية كانت في الموسم الماضي، بعد دخولي مع محمد عيد المنصوري في شراكة، انطلق معها النادي باسمه الجديد بينونة، وكان الطموح والهدف المنشود هو التأهل، وقد تحقق ذلك بمثابرة الجميع في النادي، خاصة أن ذلك جاء بعد بداية صعبة جداً وعقبات إدارية وإيقافات بسبب جائحة كورونا، وقبل ذلك لا ننسى أن النادي مملوك لأفراد ولا نملك أي دعم من جهة وكل ميزانية النادي يوفرها محمد عيد وشخصي، مع كل ذلك كنا على بعد خطوة من التأهل في الموسم الماضي، وهذا الموسم بدأنا بداية خجولة لكن بعد تدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية، استطعنا أن نحقق نتائج جيدة أهلتنا إلى التواجد في الدرجة الأولى.
وعن الكلفة المالية التي تحملها وشريكه من أجل التأهل، قال سلطان برغش: الميزانية تقريباً مليون ونصف المليون درهم، توزعت ما بين التزامات لاعبين وإيجار ملاعب للتدريبات وغيره من الأمور المتعلقة بالفريق، ونحن سعداء بما استطعنا إنجازه في هذه الفترة القصيرة.
وعن التحدي المقبل، وما هو سقف الطموحات في الموسم المقبل، قال سلطان برغش: بالتأكيد الخطوة المقبلة أكثر صعوبة، خاصة أن الوضع الحالي لا يجعل سقف طموحاتنا يكون عالياً، ونعتبر أنفسنا ما زلنا في طور تأسيس النادي، لذلك هدفنا هو البقاء فقط في الدرجة الأولى، خاصة أننا خضنا تجربة الرجة الثانية بفريق غلب عليه اللاعبين الأجانب، لأن قيدهم مفتوح، بعكس الدرجة الأولي التي يسمح فيها بلاعبين أجانب بالإضافة إلى 4 مقيمين، وهذا يجعلنا نتطلع لدعم الأندية الكبيرة وبشكل خاص أندية أبوظبي، التي نأمل أن تدعمنا بلاعبين مواطنين يمثلون قاعدة وأساس الفريق في الدرجة الأولى، وفي الفترة المقبلة سنزور أندية أبوظبي الـ 5 طلبات لدعمها بمنحنا لاعبين مواطنين، بجانب التواصل مع الجهات المعنية لدعم النادي، بتوفير ملعب للتدريبات وخوض المباريات ومقر ثابت للنادي، ونأمل التوفيق وثقتنا كبيرة في أن الجميع سيتعاون معنا.
وأضاف: ندرك أن المرحلة القادمة صعبة جداً، وهي تحتاج على الأقل لميزانية لا تقل عن 3 ملايين درهم هذا في حال توفر معينات أخرى، ونسعى لاستقطاب رعاة، حتى يظهر الفريق بشكل جيد في أول موسم له في الدرجة الأولى.

آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©