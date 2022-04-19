40 طالباً في «الشارقة للرياضات الإلكترونية»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الطالب عبدالله محمود لقب البطولة الرمضانية لمجلس الشارقة للتعليم لكرة القدم الإلكترونية في لعبة «فيفا 22» التي نظمتها «أُو يو جيمنج» للرياضات الإلكترونية تحت إشراف اتحاد الرياضات الإلكترونية، والتي أقيمت بقاعة أرادَ في منطقة الجادة بالشارقة، وحضرها جمهور كبير من عشاق الألعاب الإلكترونية، وجاء في المركز الثاني الطالب يوسف أحمد، في حين حقق المركز الثالث الطالب سلطان عاشور.

وتقدم المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية بخالص الشكر لمجلس الشارقة للتعليم على استضافة البطولة وحرصه على استقطاب ممارسي هذه اللعبة من طلبة المدارس وتقديم الجوائز لهم، وإلى الشركة المنظمة للحدث.

من جانبه، قال محمد مبارك رئيس اللجنة المنظمة: إن البطولة شهدت مشاركة 40 طالباً من مختلف مدارس إمارة الشارقة، وأقيمت بنظام أوفلاين، بحضور كافة اللاعبين لقاعة المنافسات، ونشكر لمجلس الشارقة للتعليم على استضافة ورعاية الحدث.