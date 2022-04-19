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الرياضي
لابورتا: برشلونة لن يفقد الأمل!
لابورتا: برشلونة لن يفقد الأمل!
19 ابريل 2022 22:20

برلين (د ب أ)
أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن الفريق لن يفقد الأمل في صراع الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم ابتعاده بفارق 15 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد.
وخسر فريق المدرب تشافي هيرنانديز 0-1 أمام قادش المهدد بالهبوط، وذلك بعد يوم واحد من قلب ريال مدريد الطاولة على إشبيلية أحد الفرق الأربعة الأولى في الترتيب وفوزه عليه 3-2، وتتبقى لريال مدريد مواجهتان مباشرتان مع أصحاب المراكز الأولى في الترتيب أمام كل من ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، لكن فارق 15 نقطة في صدارة الترتيب يمكنه تأمين اللقب للفريق الملكي.
ورغم ذلك يرفض لابورتا الاستسلام لليأس ويأمل في صحوة غير متوقعة بالنسبة لبرشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة.
وقال لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم: «هذا الأسبوع كان أشبه بأسبوع آلام السيد المسيح».
وأضاف: «الخميس المقدس كان مخيباً للآمال وأنهينا عيد الفصح بخيبة أمل أخرى، يجب علينا أن نتعافى ونستعيد قوتنا، بعد نكسة الأمس لا يمكنني أن أفقد الأمل».
وجاءت خسارة قادش لتضع المزيد من التعقيدات في أسبوع برشلونة، والذي خرج من بطولة الدوري الأوروبي على يد آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الخميس الماضي.
وأوضح لابورتا: «كنا نتحسن لكننا الآن في طريق مسدود».
وتابع: «في المراحل الأخيرة من الموسم كنا نعمل بشكل جيد، حققنا نتيجة جيدة في سانتياجو برنابيو (الفوز 4-0 على ريال مدريد) ونحن نعاني الآن من أجل تحقيق الفوز».
وقال لابورتا: «هذا واضح، لم نلعب أمام آينتراخت فرانكفورت بشكل جيد في مباراة الذهاب، وخسرنا مباراة الإياب، وأمام ليفانتي عانينا أيضاً».
وأضاف: «تشافي يحلل ما حدث ويبحث عن حلول، لكن يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الإصابات التي تعرضنا لها، لاعب مثل بيدري هو لاعب مميز، لكنه أصيب».

برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
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