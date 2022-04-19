أليجري: يوفنتوس يعاني أمام المرمى لأسباب نفسية!

تورينو (رويترز)

قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس: إن معاناة فريقه في تسجيل الأهداف تعود إلى أسباب نفسية بشكل أكبر منها فنية، وذلك قبل مواجهة فيورنتينا في قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم غداً «الأربعاء».

ويدخل يوفنتوس، رابع الترتيب في الدوري المحلي، المباراة في تورينو بعد التفوق 1-0 على فيورنتينا ذهابا.

وقال أليجري للصحفيين: «الانتقادات إيجابية لأنها تحفز الأجواء، نحن في يوفنتوس ونحن دائما تحت المراقبة والضغط».

وأضاف: «يوم السبت أمام بولونيا، تعادلنا في مباراة (1-1) رغم صناعة عدد كبير من الفرص، نحتاج إلى تحسين موقعنا في ظل أننا نحتل المركز العاشر في تسجيل الأهداف، نحتاج إلى شراسة أكبر أمام المرمى، لكن الأمر يتعلق بجانب نفسي بشكل أكبر من الجانب الفني».

وأضاف أليجري أن فيورنتينا سيمثل منافسا صعبا في ظل تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة.

وقال مدرب يوفنتوس: «غداً ستكون مباراة مختلفة تماماً يمر فيورنتينا بحالة رائعة لذا ستكون المباراة صعبة».

وأكد أليجري أنه لم يستقر بعد على التشكيلة الأساسية، لكنه ينوي إشراك المدافع ليوناردو بونوتشي والحارس ماتيا باريس.

وقال أليجري: «سأحدد من سيلعب غداً بعد المران.. نملك اثنين فقط من لاعبي الوسط هما دينيس زكريا وأدريان رابيو، لم يتعاف أرتور بعد، هناك دانيلو وفابيو ميريتي جاهزان أيضاً، وبوسعهما المساعدة في حال الحاجة إليهما».