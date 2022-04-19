الإمارات تقود الجولف العالمي إلى طموحات عملاقة في «اليوبيل الذهبي»



دبي (الاتحاد)

تحتفل جولة (دي بي وورلد) للجولف، التي كانت تُعرف سابقاً بمسمى (الجولة الأوروبية)، بمرور 50 عاماً على إطلاقها في نفس هذا الأسبوع من عام 1972، وذلك بطموحات عملاقة للغاية بفضل الرعاية الإماراتية المتمثلة في موانئ دبي العالمية التي أصبحت الراعي الرئيسي في هذا الموسم ذي الجوائز المالية الأغلى على الإطلاق.

تمتلك الإمارات علاقة طويلة وتاريخية بوصفها محوراً لتطوير رياضة الجولف في المنطقة والعالم، وهي التي كانت الوجهة الأولى للجولة العالمية في المنطقة قبل أكثر من 30 عاماً، متمثلة بطولة دبي ديزرت كلاسيك، وهي التي تشهد هذا العام زيادة كبيرة، حيث يصل عدد البطولات التي تقام في الإمارات في أجندة عام 2022، خمس بطولات، وهي بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وسيكون ختام الموسم في دبي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل مع بطولة جولة دي بي وورلد، والتي ستصبح أول حدث للجولة خارج بطولات الماسترز والعالم التي تقدم جوائز مالية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي.

وساهم إعلان دي بي وورلد «موانئ دبي العالمية» المزود الرئيسي لسلة التوريد العالمية الذكية والحلول اللوجستية راعياً رئيسياً للجولة في شهر نوفمبر الماضي، في جعل الموسم الحالي الذي يتزامن مع «اليوبيل الذهبي» للجولف يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة.

كما شهد الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية ضخمة بين الجولة واتحاد الإمارات للجولف، ستساهم في زيادة عدد البطولات لتصل إلى 7 بطولات مع إقامة بطولتي تحدي بداية من العام المقبل، يتم فيها تخصيص 30 بطاقة محلية، إلى جانب دعم مشاريع تنمية اللاعبين والواعدين والبرامج الساعية لزيادة انتشار وتطوير لعبة الجولف.

قال توم فيليبس، رئيس منطقة الشرق الأوسط في مجموعة الجولة الأوروبية: «ونحن نحتفل بمرور 50 عاماً على إطلاق الجولة، لا بد أن نشكر دولة الإمارات التي كان لها جهود بارزة في دعم رياضة الجولف من خلال البطولات الناجحة التي أقيمت على أرضها، والملاعب الحديثة التي تمتلكها، إلى جانب دعمها المستمر والرعاية من دي بي وورلد موانئ دبي العالمية التي نعتبرها شريكنا الأول في استمرار هذه المسيرة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، إلى جانب عدد من الشركات الراعية الإماراتية الأخرى منذ سنوات طويلة».