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الانتهاء من تنقيح مسودة لوائح اتحاد الكرة
الانتهاء من تنقيح مسودة لوائح اتحاد الكرة
19 ابريل 2022 21:21

دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة التعديلات التي أقرتها لجنة تنقيح لوائح الاتحاد «اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي»، حيث انتهت اللجنة من إجراء التعديلات عليها بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة.
وكانت لجنة تنقيح اللوائح قد اطلعت على أفضل التجارب والممارسات للاتحادات القارية والوطنية في هذا الخصوص، بما يضمن إخراج اللوائح على أفضل نحو ممكن ليواكب آخر التعديلات والتحديثات التي تشهدها لعبة كرة القدم تنظيمياً وإدارياَ.
وأشاد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة منذ تشكيلها، موضحاً أن المجلس قرر تنظيم ورش عمل لممثلي الأندية لمناقشة تلك التعديلات تمهيداً لعرضها بشكلها النهائي على المجلس مجدداً للمصادقة عليها وإحالتها على الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها في اجتماعها السنوي العادي, الذي يعقد عقب انتهاء الموسم الرياضي، حيث خاطبت الأمانة العامة الأندية الأعضاء بالاتحاد لإبداء ملاحظاتهم حيال تلك التعديلات.
الجدير بالذكر أن التعديلات التي اعتمدها مجلس الإدارة اشتملت على النظام الأساسي ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والملاحق التي تتضمنها بالإضافة إلى اللائحة الإجرائية للجان وغرف مركز الانضباط وفض المنازعات وهي اللائحة التي تم استحداثها للمرة الأولى.

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