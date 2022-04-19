«بروتوكول المباريات» يكلف جلف يونايتد 25 ألف درهم



دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي سيتي لمخالفته بروتوكول المباريات في مباراته امام الفجيرة في مسابقة دوري الدرجة الأولى، وعاقبت نادي الرمس بعقوبة الإنذار للسبب ذاته.

وقررت اللجنة إيقاف إسماعيلية تنده مسعود لاعب نادي لاليجا لأربعة مباريات وتغريمه مبلغ وقدره (أربعة آلاف درهم ) للاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، في مباراته ضد فورسان هيسبانيا في الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الثانية، فيما فرضت غرامة مالية على نادي لافال يونايتد قدرها (عشرة آلاف درهم) لمخالفته بروتوكول المباريات في مباراته ضد ليوا في المسابقة نفسها، كما اتخذت القرار ذاته مع نادي الموج ولنفس السبب.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية على نادي الموج قدرها (عشرة آلاف درهم) لمخالفته بروتوكول المباريات في مباراته ضد بينونة، وخسارة نادي ليوا لمباراته أمام لافال يونايتد بنتيجة ( 0 – 3 ) لتخلفه عن إدخال الحد الأدنى لفحوصات اللاعبين على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة.

وقررت أيضا معاقبة نادي جلف يونايتد بغرامة مالية قدرها (خمسة وعشرون ألف درهم)، فيما غرمت نادي رمال مبلغ وقدره (عشرة آلاف درهم) لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في مباراته ضد نادي جلف يونايتد في مسابقة دوري الدرجة الثالثة.

كما قررت توقيع عقوبة لفت النظر لنادي الوصل لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته ضد نادي الوحدة في مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً، كما قررت خسارة نادي اتحاد كلباء لمباراته أمام نادي شباب الأهلي بنتيجة ( 0 – 3 ) في ذات المسابقة، لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً، وللسبب ذاته قررت خسارة نادي الوصل لمباراته أمام نادي الفجيرة بنتيجة ( 0 – 3 ) في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً، وعاقبت نادي الجزيرة الحمراء بعقوبة الإنذار لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته ضد بني ياس في ذات المسابقة.