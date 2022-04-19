منصور بن محمد يتوج الإمبراطور بطلاً لـ «طائرة ند الشبا»



دبي (وام)

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي فريق الإمبراطور بطلاً للكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية التي يتم تنظيمها سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء الاثنين ختام الدورة الرياضية الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك والتي ضمت 8 بطولات رياضية هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجو جيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي وأقيمت منافساتها في مجمّع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من 2 الى 18 أبريل الجاري.

وفي ختام المباراة النهائية هنّأ سموه فريق الإمبراطور على فوزه باللقب كما أشاد بفريق «الجوارح» الذي حلّ ثانياً بعد منافسة قوية وأداء عالٍ يؤكد ارتفاع المستوى الفني للدورة واستقطاب أهم اللاعبين من الهواة والمحترفين للتنافس على ألقاب الدورة المختلفة.

وقال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي «تواصل دورة ند الشبا الرياضية تحقيق الأهداف الكبيرة الرياضية والمجتمعية التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حيث حرص مجلس دبي الرياضي على أن تكون المشاركة في الدورة مفتوحة أمام الجميع من الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار والجنسيات في ثمان فعاليات رياضية مختلفة مما أتاح الفرصة لمشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي من الهواة والمحترفين الذين قدموا مستويات رائعة من التنافس الذي يؤكد المكانة المتقدمة للرياضة في دولة الإمارات». وأضاف سموه «توّج الأبطال انجازاتهم بنيل ألقاب البطولات، ونعتبر أن الدورة شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف فائز إذ نالوا جميعاً فرصة المشاركة والتنافس وعبّروا عن قدراتهم بشكل متميز، كما شهدت المنافسات مشاركة عائلية واسعة جنباً إلى جنب مع حضور جماهيري كبير تفاعل بشكل رائع مع أجواء المنافسات». وفي ختام المباراة النهائية كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، والفريق محمد المري مُدير عام الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب في دبي، وسعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين، رعاة الدورة وهم: بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وسوق دبي الحرة وشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومؤسسة دبي للإعلام وهيئة الصحة بدبي، وفندق فرساتشي، والطاير للسيارات، ومجمع تداوي الطبي، ونخيل - ميدان، ومؤسسة الإمارات-تكاتف، وسبورت فور أول، ودبي للمرطبات، وتكنوتري.

كما كرّم سموه حُكّام المباراة الدوليين إسماعيل إبراهيم، محمد الدولة، وعلي حميد، وكرم سموه اللاعبين الفائزين بالألقاب الفردية وهم: ماجد خميس المازمي من فريق فهود زعبيل /أفضل لاعب إماراتي/، وليسلون كوستا من فريق الجوارح /أفضل مرسل/، وأرسيني سارلي من فريق فهود زعبيل /أفضل ضارب/، وديفيد سايتا من فريق الإمبراطور /أفضل معد/، وسيد موساوي من فريق الإمبراطور /أفضل حائط صد/، وبرينامير كارسيميروف من فريق الإمبراطور /أفضل لاعب شامل/.

وكانت مباراة الإمبراطور والجوارح مسك ختام المنافسات الرائعة التي شهدتها الدورة على مدار 17 يوماً حافلة حيث قدّم الفريقان أداءً قوياً جسّد قوة المنافسة على لقب البطولة واستعداد الفريقين لها ومستوى اللاعبين الدوليين الذين يضمهما الفريقان.

وفرض فريق الإمبراطور سيطرته على المباراة منذ البداية، لتنتهي المباراة لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 75-57. وقد شهدت بطولة الكرة الطائرة مشاركة 150 لاعبًا من 20 جنسية مختلفة. 5860 مشاركًا. بلغ عدد المشاركين في النسخة التاسعة من دورة ند الشبا 5860 رياضيًا ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات من الرجال والنساء، حيث شارك في سباق الجري 2300 في مختلف الفئات، وفي سباق الدراجات الهوائية شارك 1350 مشاركًا، وفي تحدي سبارتن ناس الليلي شارك 1300 مشارك، وفي بطولة البادل تنس شارك 250 من الهواة والمحترفين، وفي بطولة الجو جيتسو شارك 250 من مختلف الفئات، وفي بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة شارك 160 لاعبًا، وفي بطولة الكرة الطائرة شارك 150 لاعبًا، وفي بطولة القوس والسهم شارك 100 مشارك من مختلف الفئات.