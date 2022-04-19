«الفرسان» يدخل تاريخ «القياسية الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

دخل شباب الأهلي تاريخ مشاركات أنديتنا في بطولة دوري أبطال آسيا من أوسع أبوابه، بتحقيق أعلى فوز يحصده ممثلو الكرة الإماراتية في النسخة الجديدة للبطولة القارية بـ8-2 في شباك الغرافة القطري، ليتجاوز بذلك الانتصارات الكبيرة التي حققها كل من العين على شين زين الصيني 6-0 والاستقلال الإيراني 6-1، والشارقة على الاتفاق السعودي 6-0.

وللإشارة فإن الوصل حقق بدوره فوزاً تاريخياً على فريق وهيب الباكستاني 10-0 في النسخة القديمة للبطولة، والتي كانت تحمل اسم بطولة الأندية أبطال الدوري عام 1993.

وأعاد الفوز الكبير لشباب الأهلي الثقة في قدرة فرقنا على المنافسة بجدية في هذه البطولة القارية، وفرض حضورها بشكل قوي ومشرف، وبالتالي السعي إلى تكرار النجاحات التي تحقق سابقاً مع العين عندما توج بلقب دوري أبطال آسيا في 2003.

وجاء فوز «الفرسان» في افتتاح الدور الثاني من دور المجموعات، ليعزز من حظوظ الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، خاصة وأن المواجهة المقبلة تجمعه بالمتصدر فولاد خوزستان، حيث يعول ممثل الكرة الإماراتية على الفوز في المواجهة المقبلة، لانتزاع الصدارة، خاصة وأن الفارق لا يتجاوز النقطتين. وخرج شباب الأهلي بالعديد من المكاسب من فوزه الكبير على الغرافة، حيث أزاح منافساً مباشراً، وأنهى المسيرة السلبية التي استمرت 50 يوماً بلا انتصارات محلية وخارجية، وأعاد الفاعلية والقوة لخط الهجوم، بالإضافة إلى الاطمئنان على تطور مستوى العائدين من الإصابة، مثل عمر عبد الرحمن، والأرجنتيني كارتابيا.

وحرص مهدي علي مدرب شباب الأهلي على تقديم التهنئة للاعبين، مشيداً بالأداء الطيب الذي قدموه طوال زمن المباراة، معرباً عن سعادته بالفوز الكبير والحصول على النقاط الكاملة، وذلك بعد سلسلة من التعادلات رافقت الفريق منذ انطلاقة البطولة الآسيوية.

وأضاف بأن المباراة بالنسبة له مجرد ثلاث نقاط، وأن الفوز سيعطي الفريق دافعاً معنوياً كبيراً، متمنياً أن يطوي فريقه صفحة المباراة، والتركيز في المواجهة المقبلة، حرصاً على أن يتواصل الفريق سلسلة الانتصارات في بقية الجولات. وأوضح بأن الفريق بشكل عام قدم أداء أفضل من المباراة السابقة، حيث كان موفقاً في استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، مبدياً ارتياحه للتحسن الكبير في المردود البدني لعمر عبد الرحمن وكارتابيا، ومضيفاً بأن الوصول إلى الشباك تم بفضل التركيز الكبير من اللاعبين، بعد أن أهدر الفريق فرصاً عديدة في المباريات السابقة.



أكبر نتائج الفرق الإماراتية في البطولة الآسيوية:

18 أبريل 2022: شباب الأهلي - الغرافة القطري 8-2

21 سبتمبر 2020: الشارقة - التعاون السعودي: 6-0

25 سبتمبر 2005: العين - شين زين الصيني: 6-0

29 مايو 2017: العين - الاستقلال الإيراني 6-1

17 مايو 2004: الشارقة - الهلال السعودي: 5-2

6 فبراير 2010: الوحدة - تشرسل برادرز: 5-2

24 أبريل 2017 : الوحدة - الريان القطري : 5-1

أكبر النتائج في دوري أبطال آسيا:

11 مايو 2004: سيونجنام الكوري - بيرسيك الإندونيسي: 15-0

22 مارس 2006: جامبا أوزاكا - دا نانج الفيتنامي: 15-0

9 فبراير 2016: أف سي طوكيو - تشونبوري التايلاندي: 9-0

9 مارس 2010: تشانجشن الصيني - بيرسيبورا الإندونيسي: 9-0

1 يوليو 2021: جيونبك موتورز الكوري - تامبينس السنغافوري: 9-0

9 أبريل 2008: بانكوك جلاس التايلاندي - كاشيما الياباني: 1-9

12 مارس 2008: كاشيما الياباني - كرونج بانكوك: 9-1