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الرياضي
افتتاح «مونديالي» لـ «فرجان الفجيرة»
افتتاح «مونديالي» لـ «فرجان الفجيرة»
19 ابريل 2022 19:30

فيصل النقبي (الفجيرة)
افتتح العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، منافسات بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم، التي تنظمها وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في الدولة، ضمن مبادرة فرجان برعاية مصرف أبوظبي الإسلامي، بمشاركة 8 فرق تمثل كافة أحياء ومناطق إمارة الفجيرة، والتي تستمر فعالياتها حتى الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.
حضر حفل الافتتاح ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد أحمد حمدان الزيودي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعقيد خالد عبدالله الوعل الظنحاني مدير مكتب القائد العام، وحميد خميس اليماحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، بالإضافة إلى ضيوف شرف البطولة لاعبي منتخب الإمارات 90 عدنان الطلياني وعبدالله سلطان وخليل غانم وعبدالرحمن محمد وفهد عبدالرحمن وعبدالعزيز محمد وبدر صالح وحسين غلوم، وجمع من الجمهور الرياضي من رموز الحركة الرياضية بالفجيرة.
وجاء الافتتاح رائعاً وشمل الحفل مباراة استعراضية بأقدام أصحاب الهمم أطفال التوحد كمبادرة إنسانية لدمجهم مع أفراد المجتمع في هذا الحدث الرياضي، حيث جمعت المباراة نجوم الجيل الذهبي لنادي الفجيرة الرياضي ونادي العروبة الرياضي.
وبعد ذلك قام راعي الحفل ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني بتكريم نجوم الجيل الذهبي لمنتخب الإمارات، تقديراً لعطائهم الذي سيظل خالداً في ذاكرة الجمهور الرياضي في الإمارات، وتكريم أبطالنا أصحاب الهمم أطفال التوحد، كما تخللت الافتتاح عروض موسيقية قدمتها فرقة موسيقى الشرطة.
ومن جانبه، أكد العميد الطنيجي حرص وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة في تقديم المبادرات المجتمعية التي تهدف لخلق جو من الألفة بين أفراد المجتمع، لتعزيز كافة المجالات المجتمعية ومنها الرياضية وأهمية إقامة البطولات والفعاليات في شهر رمضان، تشجيعاً لممارسة الرياضة والمشاركة الفعالة والإيجابية في المجتمع.

الفجيرة
شرطة الفجيرة
مصرف أبوظبي الإسلامي
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