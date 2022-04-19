«التنمية السياحية» بطل «البادل تنس» في «رمضانية عجمان»



عجمان (الاتحاد)

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، فريق دائرة التنمية السياحية بكأس بطولة البادل تنس ضمن فعاليات دورة عجمان الرياضية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وتنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وسط مشاركة مميزة من اللاعبين وحضور جماهيري رائع.

وأكد فريق دائرة التنمية السياحية الذي يقوده الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وطلال المندوس جدارته، بتحقيقه الفوز على فريق مصرف عجمان الذي يقوده فارس المندوس، وأحمد المهيري في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مركز شباب عجمان، ليتوج التنمية السياحية بطلاً لبطولة البادل تنس في نسختها الأولى.

وشهد المباراة الختامية الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وأخيه الشيخ راشد بن عمار النعيمي، وراشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على البطولة، وعبد العزيز عبد الله مدير البطولة.

وفي ختام البطولة، قام راعي الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتكريم شركة لافيش للعطور أحد رعاة الدورة لدعمها الكبير لبطولة البادل تنس ومساهمتها في إنجاح الحدث، من خلال تقديمها العديد من الجوائز للاعبين والجماهير في كل مراحل البطولة.

وفي مسابقة الرماية الرمضانية، أسدل الستار على المنافسات في نادي مصفوت للرماية والفروسية، حيث شهد اليوم الختامي إثارة كبيرة وتنافساً قوياً بين الرماة من أجل الحصول على المراكز الأولى والصعود على منصة التتويج، وأسفرت نتائج فئة رماية مسدس أطباق (رجال) عن تتويج حسن إسماعيل الجلاف وعمر محمد الهرمودي من فريق دبي (3) بالمركز الأول، وحصل شاهين علي سالم البلوشي وإسماعيل حسن البلوشي من فريق الدفاع المدني (2) على المركز الثاني، بينما نال عبد العزيز أحمد عبد الله الكعبي ومحمد صالح كرامة من نادي مصفوت المركز الثالث.

وفي فئة رماية بندقية شوزن أطباق فاز علي سعيد سالم الكعبي بالمركز الأول وخالد محمد سعيد القايدي بالمركز الثاني، فيما حصل محمد هلال خدوم الكعبي على المركز الثالث، أما في فئة رماية بندقية ساكتون صحون نساء، فقد حصلت الراميتان عزاء سعيد محمد الدرعي وروضة سعيد سالم الدرعي من فريق العين على المركز الأول، وغسية أحمد بن عويص وعائشة سيف عويص الدرعي من فريق الدروع على المركز الثاني، وروضة سعيد محمد الكتبي وشما سعيد مطر الكتبي من فريق ناشئات الذيد على المركز الثالث.