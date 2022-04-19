«عموري» ضمن المرشحين لقائمة «الأبيض» في «تجمع مايو»

معتز الشامي (دبي)

عاد عمر عبد الرحمن لاعب شباب الأهلي، ليدخل ضمن خيارات الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني في القائمة الموسعة المرشحة للدخول في معسكر الإعداد المرتقب 24 مايو المقبل، ضمن خطة «الأبيض» للتحضير لمواجهة المنتخب الأسترالي يوم 7 يونيو المقبل، ضمن مواجهة الملحق الآسيوي، المؤهل للمحلق العالمي، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وعاد «عموري» لنثر الإبداع والتألق مع شباب الأهلي وهذه المرة في مشوار الفريق الحالي، بدوري أبطال آسيا، حيث شارك اللاعب منذ انطلاق البطولة في أجزاء من المباريات الأولى في المرحلة الأولى والثانية من دور المجموعات، قبل أن يظهر بشكل أساسي في الجولة الثالثة، بينما كان حضوره الأكثر بريقاً، في لقاء أمس الأول أمام الغرافة القطري، حيث دخل «عموري» في التشكيلة الأساسية للفرسان.

وشهدت المباراة إبداع وتألق عموري بصورة لافتة، حيث ساهم في صناعة 3 أهداف، جميعها حملت «اللسمة السحرية» المميزة للاعب، الذي استعاد جزء كبيراً من بريقه، خاصة قدرته على توزيع الكرات، وصنع الخطورة الدائمة على مرمى المنافس، خلال المواجهة التي انتهت بفوز شباب الأهلي 8-2 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والتي وضعت الفريق في الترتيب الثاني للمجموعة الثالثة بعدما ارتفع رصيده إلى 3 نقاط، وبات يقترب من المنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وتفيد المتابعات أن أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، المتواجدون بالفعل بالسعودية لمتابعة أنديتنا المشاركة في البطولة، قد وقفوا عن قرب على عملية تجهيز «عموري» كأحد العناصر الأساسية لفريقه، خاصة أنه يعد من ضمن الأسماء التي يحتاج إليها المنتخب الوطني.

وكان أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني قد أعلن عن فتح باب المنتخب أمام جميع اللاعبين، شريطة أن يستعيد الدوليون المرشحون لدخول القائمة، مستوياتهم وأن يقدموا ضعف جهودهم للحصول على فرصة خلال التجمع المقبل.

وتشير المتابعات إلى أن الجهاز الفني كان ينتظر الاطمئنان على بعض العناصر التي غابت عن المنتخب، خاصة اللاعبين أصحاب القدرات الفردية والمهارات الفنية، وعلى رأسهم عمر عبد الرحمن، بالإضافة لبعض المراكز الأخرى على مستوى الهجوم وصناعة اللعب، شريطة أن يستمر على نفس المنوال حتى التجمع المنتظر في مايو المقبل، حتى يلتحق بالمعسكر الذي سيدخله «الأبيض» 24 من نفس الشهر.

وينتظر الجهاز الفني الوقوف على مستويات باقي العناصر، خاصة إسماعيل مطر، الذي يعود للمشاركة بعد انتهاء الإيقاف عنه عقب عودة الدوري الجولات المقبلة، حيث ستكون المباريات الأخيرة للموسع، هي المحك الأخير أمام عودة مطر للتشكيلة إلى جانب سباستيان تيجالي مهاجم النصر.