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الرياضي
النخبة في تحدي الكبار بكأس رئيس الدولة للجو جيتسو
النخبة في تحدي الكبار بكأس رئيس الدولة للجو جيتسو
19 ابريل 2022 15:19


أبوظبي (الاتحاد)
تتجه أنظار عشّاق الجو جيتسو يومي الجمعة والسبت المقبلين إلى صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، مع اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو لفئة الكبار فوق 18 عاماً، بمشاركة نخبة لاعبي ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة للمنافسة على حسم اللقب والصعود إلى منصة التتويج، والحصول على جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها 525 ألف درهم.
وكان نادي بني ياس قد فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الرجال (فوق 18 عاماً)، وهو من بين المرشحين للاحتفاظ بلقب نسخة هذا العام، فيما تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777» من الفوز بلقب السيدات، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة أن معظم المشاركين من ذوي الخبرة والتجربة الدولية الواسعة على البساط.
ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: «نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته منافسات فئتي (تحت 16، و18 عاما) من البطولة في الأسبوعين الماضيين على الصعيدين الفني والتنظيمي، والإقبال الكبير على المشاركة في البطولة من المواهب الوطنية، التي قدّمت أداء قوياً نال استحسان محبي اللعبة، ونجحوا في المنافسة على أغلى الألقاب حتى النهاية».
وتابع: «نتوقع نزالات من العيار الثقيل في منافسات الكبار فوق 18 عاماً، لاسيما أنها ستشهد تمثيلاً مميزاً للاعبين من الرجال والسيدات، الذين خاضوا عدداً من البطولات الدولية أخيراً، وكلهم يعتبرون البطولة محطة مهمة لتعزيز جاهزيتهم وخبراتهم لخوض الاستحقاقات القادمة على الساحتين الإقليمية والعالمية».
وأضاف: «نثمن دور الأندية الرياضية والأكاديميات على مستوى الدولة، وتعاونها المتواصل مع الاتحاد في تطوير اللعبة والاستثمار بالمواهب الصاعدة، والارتقاء بأدائهم الرياضي، لنيل شرف الانضمام إلى المنتخب الوطني والوصول به إلى منصات التتويج وتحقيق الريادة العالمية».
واختتم البطران حديثه مؤكداً أن البطولة هي الأكبر والأهم على الساحة المحلية تواكب جهود الاتحاد، التي تنبثق عن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لبناء قاعدة تتمتع باحترافية عالية، وقدرة استثنائية على الوصول بالوطن إلى أعلى المراتب في الساحة الرياضية. 

الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
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