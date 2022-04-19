اشتراطات «دوري الأولى» تهدد الصاعدين من «الثانية»

معتصم عبدالله (دبي)

حددت لوائح مسابقة «دوري الدرجة الثانية» والنظام الأساسي للاتحاد، ولائحة مسابقة دوري الدرجة الأولى، اشتراطات «الصعود» لدوري الأولى، والتي شددت في أهم بنودها على أن عدم تمكن أي من الفريقين الصاعدين من تحقيق متطلبات الاتحاد المنصوص عليها في اللوائح في أن يكون للجنة الحق في توصية مجلس الإدارة بتأهل الفريق أو الفريقين اللذين يليهما في الترتيب حال تحقيقهما المتطلبات.

وتأهل فريقا فرسان هسبانيا وبينونة بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية في الموسم الحالي 2021-2022، إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد 2022- 2023 شريطة الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح والنظام الأساسي للاتحاد، وتصدر فرسان هسبانيا الترتيب برصيد 52 نقطة، وبينونة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وحددت لوائح النظام الأساسي شروط قبول العضوية في الاتحاد للأندية والتي تتطلب بالضرورة طلباً خطياً للأمانة العامة، بجانب الوثائق المطلوبة والتي تتضمن النظام الأساسي، وتقديم مستندات التسجيل حسب القوانين الوطنية، وقائمة المسؤولين المخولين بالتوقيع ونسخة من محضر الاجتماع التأسيسي، وإقرار الالتزام بقوانين ولوائح الاتحاد المحلي والآسيوي والفيفا، علاوة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية بقبول أو رفض طلب العضوية.

في المقابل، حددت لائحة دوري الدرجة الأولى بشأن الأندية المشاركة على إلزامية مشاركة النادي الذي يلعب في دوري الأولى في مسابقتين على الأقل في المراحل السنية، بجانب الالتزام بعقود الرعاية المتعلقة بالمباريات والموقعة من الاتحاد.

من جانبه، جدد فيصل بالهول رئيس مجلس إدارة «فرسان هسبانيا» التأكيد على جاهزية «بطل دوري الدرجة الثانية» في تحقيق كل متطلبات الصعود، وقال: «نعي أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب في مشوار الفريق، ولكننا في المقابل وضعنا كل الترتيبات من أجل ضمان المشاركة في النسخة المقبلة من دوري الدرجة الأولى».

يذكر أن «فرسان هسبانيا» يعد هو البطل الثالث لمسابقة «دوري الدرجة الثانية» 2021- 2022 في ثوبها الجديد، والتي أطلقها اتحاد الكرة موسم 2019- 2020 حيث توج كواترو بطلاً للنسخة الأولى، وشهدت النسخة الثانية 2020- 2021 صعود جلف افي سي «البطل» وسيتي «الوصيف» إلى دوري الأولى.