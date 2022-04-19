5 لاعبين تحت أنظار «الفهود» في الأمتار الأخيرة

مراد المصري (دبي)

سيكون 5 لاعبين تحت أنظار جماهير الوصل في الأمتار الأخيرة من الموسم الحالي، في ظل سعيهم لتأكيد موقعهم في صفوف الفريق وضمان الاستمرار في الموسم المقبل، أو نيل الفرصة المناسبة بشكل أكبر من الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي أودير هيلمان.

ويدرك البرازيلي راميرو أنه دخل الوقت الحاسم لتحديد مصيره مع الفريق، خصوصاً أنه يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولم يتم حسم قرار استمراره في ضوء وجود خيارات أخرى مطروحة في الوقت الحالي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك في الوقت الذي يُعتبر فيه أكثر لاعب يعتمد عليه المدرب هيلمان بإشراكه في 1678 دقيقة في دوري أدنوك للمحترفين.

من جانبه ورغم دخوله قلوب جماهير «الفهود» منذ المباراة الأولى وتألقه في مسابقة كأس رئيس الدولة، لكن البرازيلي جيلبرتو سيلفا اكتفى بتسجيل هدفين فقط في الدوري لحد الآن، بانتظار أن يقدم المزيد في المباريات الست المتبقية.

اللاعب الثالث هو البرازيلي جيفرسون، الذي انضم في سوق الانتقالات الشتوية أيضاً، حيث يمتلك اللاعب الشاب قدرات واعدة، لكنه بحاجة لتقديم أوراق اعتماده في الملعب بمدى قدرته على تعزيز القوة الهجومية للفريق وطمأنة الجماهير قبل الموسم المقبل.

اللاعب الرابع هو محمد عبدالرحمن، الذي لم يحصل على الفرصة الكاملة من الجهاز الفني، ورغم ذلك يواصل العمل بكل جدية للحفاظ على جاهزيته وتأكيد قدراته النابعة من خبرته الطويلة في الأوقات التي يحتاج لها الفريق، وهو الذي يحتاج لنيل المزيد من دقائق اللعب فيما تبقى من الموسم الحالي.

خامس الأسماء هو الحارس محمد علي الوالي، الذي قدم أداء جيداً للغاية ونجح في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للفريق، لكن هفوته الأخيرة أمام العين في الدوري، تجعله مطالباً بتقديم المزيد في المباريات المتبقية لضمان مقعده الأساسي في الموسم المقبل.