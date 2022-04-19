الريال وبرشلونة ينتظران «مهام صعبة» خارج الديار

مدريد (الاتحاد)

تشهد الجولة 33 للدوري الإسباني لكرة القدم التي تقام خلال منتصف الأسبوع، خوض ريال مدريد وبرشلونة مباراتين صعبتين خارج الديار، عندما يشدان الرحال إلى منطقتي بامبلونا وسان سيباستيان لمواجهة أوساسونا وريال سوسيداد على التوالي، وذلك في وقت بات فيه «الملكي» بحاجة إلى 7 نقاط فقط بغض النظر عن نتائج منافسيه لاستعادة اللقب.

وتنطلق مباريات يوم الأربعاء عندما يستضيف أتلتيكو مدريد منافسه غرناطة، وسبق أن ساهم هدفي داروين ماتشيس وخورخي مولينا بتفوق غرناطة على أتلتيكو في وقت سابق منذ هذا الموسم، لكن النتيجة كانت 6 - 1 أمام فريق العاصمة في آخر مرة التقى فيها هذا الفريقان في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الموسم الماضي.

ويواصل خيتافي سعيه للفوز أخيراً خارج دياره عندما يزور سلتا في فيغو، فهو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يعرف طعم الانتصار على الطريق، لكن لديه أحد أفضل الهدافين في المسابقة وهو إينيس أونال، وسيقدم الفريق كل ما لديه في ملعب أبانكا باليدوس.

وسيكون الموعد في لقاء السهر في الساعة 23:30 بتوقيت أبوظبي، مع مباراة أوساسونا ضد ريال مدريد، وقد نجح فريق المدرب جاغوبا أراساتي من التعادل مع ريال مدريد بدون أهداف عندما التقيا في البرنابيو في وقت سابق من هذا الموسم، لذلك يعرف «لوس بلانكوس» أن الأمر سيكون صعباً في ملعب «إل سادار»، حيث يمكن للجمهور الصاخب أن يساعد في جعل هذا اليوم من أصعب أيام ريال مدريد خارج ملعبه مع اقترابه من حسم الأمور في نهاية الموسم.

وتشهد ليلة الخميس أربع مباريات أخرى بعد ذلك، بداية من مواجهتين في فيلتقي إسبانيول مع رايو فاليكانو، حيث يلعب راؤول دي توماس، الأقرب للفوز بجائزة زارا لأفضل هداف إسباني في المسابقة هذا الموسم، ضد فريقه السابق، فيما يلعب ليفانتي ضد إشبيلية، حيث يتصارع «الضفادع» و«روخي بلانكوس» من أجل أهداف مختلفة للغاية على طرفي النقيض من جدول الترتيب.

ثم يتواجه قاديش وأتلتيك، وهي مباراة صعبة للغاية للتنبؤ بها، حيث حقق الفريق الباسكي الفوز 4 -صفر عندما سافر إلى الجانب الآخر من البلاد لمواجهة قادش في الموسم الماضي، لكن الفريق الأندلسي حقق في الواقع فوزاً مفاجئاً 1 -صفر عندما ذهب إلى بلباو في وقت سابق هذا الموسم، بفضل هدف سالفي سانشيز.

بعد ذلك يختتم ريال سوسيداد وبرشلونة الجولة 33، مع ما يمكن القول إنها أكثر مباراة متكافئة.

وعلى الرغم أن برشلونة تخلص في السنوات الأخيرة من «لعنة أنويتا»، حيث لم يعرف الفوز خارج أرضه في ريال سوسيداد لنحو عقد من الزمن بين عامي 2007 و 2017، فلن يكون الأمر سهلاً ضد الفريق الباسكي الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب لسبب وجيه. مهما كانت نتيجة يوم الخميس، يجب توقع مباراة مسلية، حيث سجلت المواجهات الست الماضية بين ريال سوسيداد وبرشلونة أربعة أهداف في المتوسط لكل مباراة.