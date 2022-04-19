«الإمارات الوطنية» و«البعثات الدراسية» في نهائي كأس منصور بن زايد



أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي يوم غد، فريقا مدارس الإمارات الوطنية، ومكتب البعثات الدراسية، في نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، الذي يحتضنه ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، ويسبق النهائي مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع مكتب الأمين العام ونادي سيتي، في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأنهى مكتب البعثات الدراسية، حملة مكتب الأمين العام للدفاع عن اللقب، بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل، أمس الأول الاثنين، في لقاء قوي شهد تنافساً عالياً بين الطرفين، وتمكن مكتب البعثات الدراسية من الوصول إلى النهائي بهدف سجله سهيل الحربي في الشوط الثاني.

وفي المواجهة الثانية، واصل فريق مدارس الإمارات الوطنية تألقه في البطولة وتحقيق الانتصارات المتتالية، وتفوق على نادي سيتي جولف بثنائية الهداف أحمد سمير، الذي سجل الهدفين في الشوطين الأول والثاني. ليرفع أحمد سمير رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي البطولة.

ويتجدد اللقاء بين مدارس الإمارات الوطنية ومكتب البعثات الدراسية للمرة الثانية، في الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بعدما تفوق الأول على الثاني في افتتاح مشوارهما بالبطولة في دور المجموعات، وذلك بهدفين دون رد، ومن المتوقع أن تكون المواجهة قوية للغاية،لأن مدارس الإمارات الوطنية لم يتذوق طعم الهزيمة وتصدر مجموعته بـ 9 نقاط، إضافة إلى أنه يملك أقوى خط هجوم في البطولة «8 أهداف»، كما لم تهتز شباكه بأي هدف في المباريات الأربع الماضية، مما يجعله صاحب أقوى خط دفاع أيضا في النسخة التاسعة، فضلاً عن التحليق باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه بالنسخة قبل الماضية، بينما يدخل مكتب البعثات الدراسية المباراة بهدف الثأر والسعي إلى إحراز اللقب للمرة الأولى في مسيرته، ويدير النهائي طاقم يضم الحكمين الدولي حمد علي يوسف بجانب أحمد سالم.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لأفضل لاعب، وحارس مرمى، والهداف، بجانب أفضل إداري.