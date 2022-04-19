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الرياضي
الشارقة يحصد ألقاب دوري العام للكاتا
الشارقة يحصد ألقاب دوري العام للكاتا
19 ابريل 2022 16:00

الشارقة (الاتحاد)
بمشاركة 10 أندية، اختتمت على صالة نادي الشارقة - فرع الحزانة - بطولة الدوري العام للكاتا فرق جماعي لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والسيدات، للموسم الرياضي 2021/2022، وسط منافسات وأجواء رمضانية حماسية كبيرة، وشهدت منافسات مثيرة بين الأندية المشاركة للظفر بدرع الدوري العام.
تصدر نادي الشارقة للألعاب الفردية البطولة، محققاً 6 دروع من أصل 7 للدوري العام لمسابقة الكاتا لفئات الفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والسيدات، بينما فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدوري فئة الأشبال، وجاءت النتائج كالتالي، في فئة الأشبال: حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول، ونادي شباب الأهلي وصيفاً، ونادي العزام ثالثاً.
وفي فئة الفتيات جاء نادي الشارقة للألعاب الفردية (الأول)، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (الثاني) ونادي الشارقة الرياضي للمرأة (الثالث)، وفي فئة الناشئين حل نادي الشارقة للألعاب الفردية (الأول)، وشباب الأهلي(الثاني)، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (الثالث).
وفي فئة الناشئات كسب فريق الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول، وجاء الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (الثاني)، وشباب الأهلي (الثالث)، وفي فئة الشباب: الشارقة للألعاب الفردية في الصدارة، ونادي اتحاد كلباء وصيفا وشباب الأهلي في المركز الثالث.
حضر ختام الدوري العام لمسابقة الكاتا فرق الجماعي ومراسم التتويج راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة لاتحاد الكاراتيه والمهندس حميد شامس الأمين العام، ود.عبد الله البادي الأمين العام المساعد، وإبراهيم النعيمي، ود.حصة بن حيدر أعضاء مجلس الإدارة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام وأحمد الحرازي رئيس لجنة التنظيم.

الكاتا
نادي الشارقة للألعاب الفردية
الكاراتيه
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