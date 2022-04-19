«دادا باي» بطل «الهوكي الرمضاني»



رضا سليم (الشارقة)



توّج فريق «دادا باي» بكأس بطولة الهوكي الرمضانية في نسختها الأولى التي نظمها اتحاد اللعبة بملعب المنتزه الوطني بالشارقة بمشاركة 16 فريقاً، وجاء فوز دادا باي باللقب بعدما تغلب على فريق شرطة الشارقة بركلات الترجيح 2-1، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 9-9 وسط حضور جماهيري كبير، وحصد شرطة الشارقة على الوصافة والميداليات الفضية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق سكارليت، وفاز ساجد غفور من فريق دادا باي بجائزة أفضل حارس مرمى، وباهرزاد أكبر من شرطة الشارقة بجائزة أفضل مدافع، وشيروز أحمد من سكارليت بجائزة أفضل لاعب، ونال ماهيتاب شفيق من شرطة الشارقة لقب هداف للبطولة.

حضر النهائي ومراسم التتويج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله سلطان الدح رئيس اتحاد الهوكي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والعميد أحمد السركال مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعميد محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية.

وأشاد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالخطوة التي قامت بها شرطة الشارقة بقيادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، من تكوين فريق يضم صغار الموظفين والعمال للمشاركة في هذه البطولة، في خطوة إنسانية تتماشى مع روح شهر رمضان الكريم، وتمثل حق كل فرد في المجتمع في ممارسة حقوقه وممارسة هواياته لا فارق بين فرد وآخر، بالإضافة إلى أنها بمثابة فرصة ترفيه لعناصر هذا الفريق ودافع لهم نحو التألق وإظهار ما لديهم من مواهب.

ووجه عبد الله سلطان الدح رئيس اتحاد الهوكي الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع لجان البطولة، بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى بمشاركة 16 فريقاً، مؤكداً أن صدى البطولة وصل آسيا، وكانت هناك اتصالات مع رئيس الاتحاد الآسيوي بشأن البداية المبشرة للعبة مع مجلس إدارة الاتحاد الجديد.