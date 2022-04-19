الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة



علي معالي (دبي)

تأهل فريقا الشارقة وشباب الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للسلة، بعد فوز الأول على النصر، والثاني على الوصل، ليصبح النهائي المقبل الخميس، هو الثالث بين الفريقين هذا الموسم، والرابع لفريق الشارقة، حيث توج الملك بأول ألقاب الموسم بكأس الاتحاد، ثم توج الفرسان بلقبي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

في المباراة الأولى التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي استطاع الشارقة الصعود للنهائي على حساب العميد النصراوي بالفوز 93- 87، في مباراة شهدت إثارة كبيرة في الشوط الرابع، وجاءت أرباع المباراة بنتيجة 26- 14,26- 22,22- 26,20- 25، وأدار اللقاء الدولي حسن حاجي والدولي محمد ريان والدولي سالم الزعابي.

وفي المباراة الثانية لم يجد شباب الأهلي أي صعوبة في تحقيق التأهل على حساب فهود زعبيل (الوصل) بنتيجة 88- 64، وبارباع 21- 13,26- 22,29- 9,12- 20، في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر وأدارها الدولي يعقوب غابش وزيد ضياء واليوناني كوستاس.

وفي مباراة ثالثة لتحديد المركز الخامس، فاز فريق البطائح على الوحدة بنتيجة 77- 67 بصالة نادي الوصل، وانتهت بالارباع 16- 14,21- 16,16- 28,24- 9.