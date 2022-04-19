«البارسا» يصر على منح الريال لقب «الليجا»!!



أنور إبراهيم (القاهرة)

تبخرت آمال برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني «الليجا»، بالخسارة المفاجئة على ملعبه «كامب نو» ووسط جماهيره، من قادش الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء، وأصبحت أقصى آمال البارسا أن ينافس بقوة على البقاء بين الأربعة الأوائل في ترتيب جدول الدوري، لكي يضمن التأهل للعب في دوري الأبطال الأوروبي الموسم القادم، علماً بأن الفارق بينه وريال بيتيس خامس الترتيب 3 نقاط فقط!.

ويتساوي برشلونة ثاني الترتيب، في عدد النقاط مع أتلتيكو مدريد وأشبيلية ولكل منها 60 نقطة، وبفارق 15 نقطة كاملة عن ريال مدريد المتصدر «75 نقطة»، وإن كان للبارسا مباراة مؤجلة.

ولم يكد برشلونة يفيق من الخسارة قبل أيام قليلة من إنتراخت فرانكفورت الألماني 2/3 في الكامب نو، وخروجه من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» صفر اليدين، فإذا به يتلقى لطمة أخرى على المستوى المحلي، عندما خسر من ضيفه قادش بهدف نظيف، سجله اللاعب لوكاس بيريز مارتينيز في الدقيقة 48 من عمر المباراة، لينفتح الباب على مصراعيه أمام غريمه اللدود ريال مدريد للفوز بالدوري من دون منافسة حقيقية، والاحتفال مبكراً جداً باللقب، بعد أن نجح الملكي قبل يومين في صناعة «ريمونتادا» رائعة أمام إشبيلية «2/3»، ليعزز صدارته للمسابقة قبل نهايتها بـ6 جولات، في الوقت الذي كان فيه جميع المنافسين «برشلونة وأتلتيكو مدريد وأشبيلية» يمنّون النفس بخسارة «الميرينجي» على أمل إشعال المنافسة من جديد، ولكن هيهات، إذ بدا الأمر وكأن «البارسا» يصر إصراراً على منح اللقب لـ«الملكي» على حد قول شبكة «راديو مونت كارلو سبورت».

وشهدت مباراة قادش في «الكامب نو» مقاطعة رابطة «لاجرادا دي إنيماسيون» المجموعة الرئيسية لمشجعي النادي الكتالوني، احتجاجاً على نظام بيع التذاكر الذي سمح لـ30 ألف مشجع ألماني لفريق إنتراخت فرانكفورت، بأن يستولوا على المدرجات الأسبوع الماضي، ونتيجة لذلك لم يحضر مباراة قادش سوى ما يزيد قليلاً على 57 ألف متفرج برشلوني، بينما كان العدد في مباراة إشبيلية قبل أسبوعين 76 ألف متفرج.

الحسنة الوحيدة في مباراة قادش، كانت من نصيب كابتن الفريق سيرجيو بوسكيتس الذي صعد منصة التتويج، كثالث أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ برشلونة برصيد 647 مباراة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي «778مباراة» والإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي «767مباراة».

وبفضل هذا الفوز التاريخي لقادش على برشلونة، ابتعد النادي الأندلسي عن منطقة الخطر والهبوط، وتقدم إلى المركز 16 في المسابقة برصيد 31 نقطة. ولم يعد يتبقى أمام لاعبي برشلونة إلا أن يثبتوا جدارتهم بالتأهل إلى دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، عندما يواجهون مساء الخميس فريق ريال سوسيداد السادس في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة.