ليفاندوفسكي في المزاد بـ 40 مليون يورو

رضا سليم (دبي)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن قيمة البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي للسماح له بالرحيل المشروط، بعدما تردد عن وجود مفاوضات بينه وبين برشلونة، في الوقت الذي تتعثر فيه المفاوضات في ظل وجود نظام داخل النادي يمنع تجديد عقده لأكثر من عامين، بعد تخطى حاجز الثلاثين عاماً.

وكشف مجلة «كيكر» الألمانية عن شروط نادي بايرن ميونيخ لرحيل نجمه ليفاندوفسكي، وهو الحصول على 40 مليون يورو على الأقل، من أجل السماح له بالرحيل قبل نهاية عقده في صيف 2023.

ويرغب النادي البافاري في استمرار ليفاندوفسكي «33 عاماً» لاستكمال عقده قبل التفكير في تغيير وجهته حال رفض تجديد العقد، وتؤكد «كيكر» أن النادي يرفض أيضاً التجديد لأكثر من عامين أو زيادة في راتب ليفا أفضل لاعبي العالم.

ويطبق البايرن سياسة عدم تجديد العقد لأكثر من عامين للاعبين، ممن تزيد أعمارهم على 33 عاماً، وهناك 3 لاعبين مهمين في صفوف الفريق تزيد أعمارهم على الثلاثين عاماً، وستنتهي عقودهم في صيف 2023 وهم ليفاندوفسكي ومانويل نوير وتوماس مولر.

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ لمحطة: «سبورت 1»: «النادي لا يستطيع الضغط على زر كي يمدد عقد ليفاندوفسكي، ونحن على تواصل مع روبرت، ونريده أن يبقى معنا لأطول فترة ممكنة».

وتراقب إدارة البايرن التقارير التي تتحدث عن وجود تقارب بين ليفاندوفسكي وبرشلونة، ويرى النادي البافاري أن الأمر بمثابة مناورة من بيني زهافي وكيل أعماله لتعزيز موقفه في المفاوضات، خاصة أن النادي الكتالوني لا يملك القدرات المالية للصفقة بحسب صحيفة «تي زد».

وتعيش جماهير العملاق البافاري حالة من القلق بسبب احتمالية رحيل اللاعب، والذي نجح هذا الموسم في تسجيل 32 هدفاً في الدوري، ويبدو في طريقه للفوز بلقب هداف المسابقة للعام الخامس على التوالي.