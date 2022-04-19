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الرياضي
«الأولمبية» تشارك في تنسيقي «خليجية الكويت»
«الأولمبية» تشارك في تنسيقي «خليجية الكويت»
19 ابريل 2022 14:36

 
دبي (الاتحاد)
شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة لمديري البعثات الخليجية المشاركة في الدورة، والتي ستقام بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة (13-31) من الشهر المقبل، حيث عقد الاجتماع مساء اليوم بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية.
ومثّل اللجنة في الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، بحضور علي جابر المري نائب المدير العام للدورة، وخالد صالح الدخيل رئيس قسم اللجان الأولمبية بإدارة الرياضة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وجميع ممثلي اللجان الأولمبية الخليجية.
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالدورة، من ناحية وصول المنتخبات المشاركة وبرنامج التدريبات والمسابقات والملاعب والصالات الرياضية التي ستقام فيها كافة المسابقات، ومواعيد وصول الوفود الرسمية والرياضية والإدارية، ومناقشة رسوم المشاركة وعدد أعضاء البعثات المشاركة، بالإضافة إلى استعراض موعد حفل الافتتاح والختام للدورة والموعد النهائي للتسجيل وجدول المباريات والمنافسات، بعد إضافة عدد من الألعاب الجديدة والفنادق المخصصة للإقامة والمواصلات ونظم المعلومات ومكافحة المنشطات والشؤون المالية الخاصة بإقامة الوفود، وقرعة كرة القدم داخل الصالات والتأكيد على شهادة تطعيم المشاركين، وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالدورة.
وتنطلق منافسات الدورة في الـ 13 من مايو المقبل بإقامة مباريات الألعاب الجماعية، كما سيشهد يوم الـ 22 من شهر مايو حفل الافتتاح الرسمي للدورة، على أن تختتم في الـ 31 من الشهر ذاته، حيث تشهد الدورة لأول مرة مشاركة العنصر النسائي، توافقاً مع النظام العالمي المعمول به في الدورات والبطولات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.
ويتنافس الرياضيون في المحفل الخليجي في 18 رياضة فردية وجماعية، وهي كرة القدم الصالات «رجال وسيدات»، والكرة الطائرة «رجال»، والمبارزة «رجال»، والدراجات الهوائية «رجال وسيدات»، وهوكي الجليد «رجال»، وكرة اليد «رجال»، والجودو «رجال»، والرماية «رجال»، وألعاب القوى «رجال وسيدات»، والرياضات الإلكترونية «رجال وسيدات»، وكرة السلة5*5 «رجال»، والكاراتيه «رجال»، والتنس الأرضي «رجال»، والسباحة «رجال»، وتنس الطاولة «رجال وسيدات»، وكرة السلة 3*3 «سيدات»، والبادل «رجال وسيدات».

اللجنة الأولمبية الوطنية
بطولة الألعاب الخليجية
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