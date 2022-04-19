«دبي البحري» يتلقى تكريم بطولة «أوشن مان 2022»

دبي (الاتحاد)

تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً تكريمياً من مؤسسة (بوست) الجهة المنظمة لبطولة أوشن مان دبي الدولية للسباحة في المياه المفتوحة، تقديراً للتعاون والدعم الكبير والمساندة اللوجستية التي قدمها النادي من أجل إنجاح الحدث.

وكانت شواطئ أم سقيم في دبي شاهدة على الحدث الكبير، الذي جرت أحداثه في مارس الماضي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 1000 سبّاح وسبّاحة من مختلف الجنسيات والأعمار، منهم 300 سباح وسباحة محترفين ومحترفات من خارج الدولة.

وتسلم محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً تقديراً وميدالية الحدث من الجهة المنظمة، قدمه له شريف محمد فتحي المدير التنفيذي لـ(بوست)، بحضور مصطفي غنيم المدير الفني، وسليفا راج مسؤول العمليات في النادي.

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حريص على إنجاح كافة الفعاليات الرياضية البحرية، التي تحتضنها شواطئ الإمارة وتقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن التعاون مع (بوست) تمثّل في توفير دعم العمليات لإنجاح السباق من خلال خبرات النادي وكوادره، التي أسهمت في التنظيم وتحقيق الهدف بإنجاح التظاهرة الكبيرة.