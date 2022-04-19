الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«دبي البحري» يتلقى تكريم بطولة «أوشن مان 2022»
«دبي البحري» يتلقى تكريم بطولة «أوشن مان 2022»
19 ابريل 2022 14:24

دبي (الاتحاد)
تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً تكريمياً من مؤسسة (بوست) الجهة المنظمة لبطولة أوشن مان دبي الدولية للسباحة في المياه المفتوحة، تقديراً للتعاون والدعم الكبير والمساندة اللوجستية التي قدمها النادي من أجل إنجاح الحدث.
وكانت شواطئ أم سقيم في دبي شاهدة على الحدث الكبير، الذي جرت أحداثه في مارس الماضي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 1000 سبّاح وسبّاحة من مختلف الجنسيات والأعمار، منهم 300 سباح وسباحة محترفين ومحترفات من خارج الدولة.
وتسلم محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً تقديراً وميدالية الحدث من الجهة المنظمة، قدمه له شريف محمد فتحي المدير التنفيذي لـ(بوست)، بحضور مصطفي غنيم المدير الفني، وسليفا راج مسؤول العمليات في النادي.
وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حريص على إنجاح كافة الفعاليات الرياضية البحرية، التي تحتضنها شواطئ الإمارة وتقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن التعاون مع (بوست) تمثّل في توفير دعم العمليات لإنجاح السباق من خلال خبرات النادي وكوادره، التي أسهمت في التنظيم وتحقيق الهدف بإنجاح التظاهرة الكبيرة. 

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©