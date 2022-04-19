كلوب يحث لاعبي ليفربول على القتال في مواجهة يونايتد

ليفربول (رويترز)

طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول لاعبي فريقه بالاستبسال والقتال بكل شراسة في مواجهة الضيف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق اليوم، واعتبار نقاط المباراة أهم ثلاث نقاط في حياتهم، في الوقت الذي يسعى فيه فريقه للفوز بأربعة ألقاب خلال الموسم الحالي.

وتوج ليفربول بالفعل بلقب كأس رابطة المحترفين المحلية وصعد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يتخلّف بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة قبل آخر سبع جولات من الموسم.

أما مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس في الدوري، فإنه يقترب من إنهاء خامس موسم على التوالي دون الحصول على أي لقب، بينما حذّر كلوب لاعبيه من أن يونايتد يمكن أن يسبب «مشكلات هائلة» لفريقه في ملعبه أنفيلد.

وخاطب كلوب لاعبيه قائلاً: «عليكم القتال بشراسة إيجابية.. وكأنكم لم تحرزوا شيئاً وكأنكم لم تحرزوا أي نقاط، وهذه هي أهم ثلاث نقاط في حياتكم، هذا هو فعلاً ما نريده منكم في هذه المباراة».

وفشل الألماني رالف رانجنيك مدرب يونايتد المؤقت في قيادة الفريق لتجاوز تراجعه الحالي بعد توليه تدريبه في العام الماضي، ويقول كلوب إنه لا توجد وصفة سحرية لاستعادة التألق وتحقيق التقدم.