«جسور الأمل».. رسالة القابضة في «رمضانية» كرة القدم

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت فعاليات النسخة الأولى من بطولة «القابضة» (ADQ) الرمضانية لكرة القدم بنجاح، وسط مشاركة 32 فريقاً، وأكثر من 500 لاعب، وفازت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالمركز الأول، وجاءت موانئ أبوظبي في المركز الثاني، وحلّت شركة أبوظبي للإعلام في المركز الثالث، كما حظي أعضاء الفريق الخاص بـ «القابضة» (ADQ) بتجربة فريدة، لعبوا خلالها مباراة ودية مع عدد من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين من اتحاد الكرة وبعض أعضاء فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي الرسمي لكرة القدم.

وكان نجاح بطولة «القابضة» (ADQ) ثمرة للجهود التي بذلتها «القابضة» للجمع بين أفراد مجتمعها بدعم من شركائها، ويشمل ذلك اتحاد الكرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى شركات أخرى تابعة لها مثل شركة أبوظبي للخدمات الصحيّة (صحة)، وشركة الأغذية والمشروبات الإماراتية «أغذية». كما منحت «الاتحاد للطيران» «أميال ضيف الاتحاد» للفريق الحائز على المركز الأول، بينما حصل أعضاء الفريق الذي حلّ في المركز الثاني على إقامة في قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، وتسلّم أعضاء الفريق الذي جاء في المركز الثالث على مسكوكات فضية تذكارية احتفاءً بالتشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وتُمثل البطولة جزءاً من فعاليات منصّة القابضة الرياضية، «أداء متميز وتطور مستمر»، والتي تهدف إلى التشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحّة ونشاطاً من خلال الرعاية الصحية ومشاركة المجتمع. وفي إطار تعاون «القابضة» مع مؤسسة زايد العليا ضمن برنامج «جسور الأمل» الذي يدعم أصحاب الهمم في مصر، تم بيع منتجات خاصة من أصحاب الهمم لصالح مؤسسة زايد العليا لدعم مشاريع متنوّعة داخل الدولة وخارجها، وذلك مع اقتراب يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان.

وقال أنس جودت البرغوثي، رئيس شؤون العمليات في «القابضة» (ADQ): «تعدّ النسخة الأولى من البطولة أكثر من مجرد منافسة ودّية ناجحة، حيث أظهرت روح التعاون لدى الفرق، وركزت على أولوياتنا الهادفة إلى ترسيخ قيم تتجاوز الاهتمام بالأداء المالي فحسب. كما أكدت البطولة التزامنا بالتشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحّة ونشاطاً، وذلك بالعمل مع مؤسسات تشاركنا أهدافنا في تعزيز التعاون والاندماج والتسامح بين أفراد المجتمع. ومع حلول يوم زايد للعمل الإنساني، نتوقع أن تترك شراكتنا مع مؤسسة زايد العليا أثراً إيجابياً على أصحاب الهمم. وأخيراً، يسعدني بهذه المناسبة أن أهنئ الفائزين، وأن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في نجاح هذا الحدث المميّز».

وقال محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «أتاح التعاون مع القابضة خلال شهر رمضان، فرصة لتشجيع أفراد مجتمعنا على ممارسة الرياضة والتمتع بصحّة أفضل. وجسّد اللاعبون المشاركون في البطولة الروح الرياضيّة من خلال العمل الجماعي والتعاون على أرض الملعب، وهو الهدف الرئيسي لكرة القدم. ويشرفنا أن نكون قد ساهمنا بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، كما نهنئ الفائزين وجميع المشاركين في النسخة الأولى من بطولة القابضة الرمضانية لكرة القدم».