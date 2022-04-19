لايبزج يعرض مهاجمه الفرنسي للبيع



أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى نادي ريد بول لايبزج الألماني استعداده للاستغناء عن خدمات مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعد أن ظل لفترة طويلة يرفض رحيله، رغم كثرة العروض الخارجية من أندية أوروبية سعت للحصول على خدماته.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن لايبزج حدد سعر بيع نكونكو بمبلغ 60 مليون يورو، وهو رقم معقول جداً بالنسبة للاعب لفت إليه الأنظار بشدة هذا الموسم وتألق مع الفريق، واعتبره الخبراء أحد العناصر الهجومية الأكثر حسماً في أوروبا، حيث سجل 30 هدفاً وصنع 16 هدفاً.

ويعتبر نكونكو الهدف الأول لمانشستر يونايتد، ويتردد أن الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني المنتظر للشياطين الحمر، طلب من إدارة اليونايتد سرعة التفاوض مع ناديه الألماني من أجل الحصول على توقيعه هذا الصيف.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد على استعداد لفتح خزائنه وصرف الكثير من المال في سوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل أن يظهر بصورة تنافسية أفضل في الموسم الجديد، بعد موسم صعب تحت قيادة الألماني رالف رانجينك المدرب المؤقت ومن قبله النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني السابق، وهو موسم قد ينتهي بفشل اليونايتد في التأهل إلى دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج». وقالت المصادر نفسها إن السعر الذي حدده لايبزج لمهاجمه الفرنسي يعتبر في متناول اليونايتد.

يذكر أن كريستوفر نكونكو «24 سنة» انضم إلى لايبزج في 2019، قادماً من باريس سان جيرمان وتطور أداؤه كثيراً مع فريقه الألماني وفرض اسمه على ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، فضمه إلى «الديوك» في تجمعه الأخير في مارس الماضي، ليصبح لاعباً دولياً.