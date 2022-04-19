زاناردي يدخل حسابات «النواخذة»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

علمت «الاتحاد» أن المدرب البرازيلي كايو زاناردي قد دخل دائرة اهتمام دبا الفجيرة بطل دوري الدرجة الأولى والمتأهل الأول لدوري أدنوك للمحترفين لقيادة الفريق في الموسم القادم خلفاً للمدرب الصربي زوران الذي قاد الفريق في دوري الأولى.

وكان المدرب البرازيلي كايو زاناردي قد تولى تدريب النصر وخورفكان في دوري المحترفين، وتمت إقالته من تدريب خورفكان قبل نهاية الدور الأول من الموسم الحالي رغم تقديم «النسور» لمستويات متميزة في البطولة.

وبدأت إدارة «النواخذة» ترتيب أوراق الفريق، استعداداً للموسم المقبل الصعب للفريق في مشاركته الثالثة في عصر الاحتراف.