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8 منتخبات عربية تترقب قرعة تصفيات «الأمم الأفريقية»
8 منتخبات عربية تترقب قرعة تصفيات «الأمم الأفريقية»
19 ابريل 2022 11:58

علي معالي (دبي)

من جديد تتجه الأنظار نحو القارة السمراء، حيث تستضيف مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا اليوم «الثلاثاء» قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023 في دورها الثاني والأساسي «دور المجموعات»، وذلك بعد أسابيع من انتهاء نسخة قوية من «الكان» جرت في الكاميرون، وتوج منتخب السنغال بلقبها لأول مرة في تاريخه.
تقام النسخة المقبلة من البطولة الأفريقية الكبيرة، خلال الفترة من 23 يونيو حتى 23 يوليو المقبلين في كوت ديفوار، وقد أُسند إليها التنظيم بعد سحب نسخة 2019 من الكاميرون وإقامتها في مصر، بينما استضافت الكاميرون نسخة 2021 التي كانت مسندة إلى كوت ديفوار.
يشارك في قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023 الخاصة بدور المجموعات 48 منتخباً 6 منها استهلت التصفيات من الدور التمهيدي الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب بمشاركة المنتخبات الـ12 الأقل تصنيفاً.
يتم تقسيم المنتخبات المشاركة في مجموعات التصفيات إلى 4 أقسام، بحسب تصنيف كل منتخب بوجود منتخبات كل مستوى في وعاء قبل انطلاق القرعة، ويشارك منتخب كوت ديفوار في التصفيات رغم ضمان مشاركته باعتباره صاحب الأرض والجمهور، إذ يحل على رأس إحدى المجموعات.
تبدأ عملية السحب من كل وعاء تباعاً، وصولاً إلى اكتمال نصاب المجموعات الـ12 المكوِّنة للدور الأساسي في التصفيات التي يتأهل منها في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة.
ومن بين المنتخبات المشاركة في قرعة التصفيات 8 منتخبات عربية يتقدمها الرباعي المغرب ومصر وتونس والجزائر في المستوى الأول والمستوى الثالث منتخبات موريتانيا وليبيا وجزر القمر، فيما يشارك منتخب السودان وحيداً من المستوى الرابع.
وكان منتخب السنغال «أسود التيرانجا» قد توج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2021 على حساب مصر وهي الكأس الأولى له في تاريخه خلال مشاركته الثالثة في النهائي بعد نسختي 2002 و2019.

كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم
كأس أمم أفريقيا
مصر
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