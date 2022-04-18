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الرياضي
الجزيرة يحصد النقطة الرابعة في «الآسيوية»
الجزيرة يحصد النقطة الرابعة في «الآسيوية»
18 ابريل 2022 23:27

مصطفى الديب (أبوظبي)
حصد الجزيرة نقطته الرابعة بعد التعادل مع مومباي سيتي الهندي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وواصل حامل لقب الدوري الإماراتي تواجده في المراكز الثالث في ترتيب فرق المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي بسبب نتائج المواجهات المباشرة مع الفريقين التي تصب في صالحهما.
ومن المقرر أن يواجه «فخر أبوظبي»، فريق القوة الجوية العراقي في الجولة الخامسة مساء الجمعة المقبل على أن يختتم مواجهاته بلقاء الشباب في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
ولا يزال الجزيرة يمتلك حظوظه في الصعود للدور الثاني، في حال حقق الفوز في لقاء القوة الجوية المقبل ورد هزيمة الدور الأول التي انتهت بخسارة الجزيرة بهدفين مقابل هدف واحد.

الجزيرة
دوري أبطال آسيا
الرياض
السعودية
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