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الرياضي
«الإمبراطور 4» في ألقاب «المراحل السنية»
الوصل حصد أربعة ألقاب في المراحل السنية (الاتحاد)
19 ابريل 2022 01:32

معتصم عبدالله (دبي)

يستضيف ملعب نادي الحمرية في الساعة التاسعة والنصف مساء غد، المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي ومنافسه البطائح على لقب كأس الشباب تحت 21 عاماً، وتسدل الستار بشكل رسمي على مسابقات المراحل السنية للموسم الحالي 2021- 2022، والتي نظمها اتحاد الكرة لفئات الشباب تحت 21 عاماً، تحت 19 عاماً، الناشئين تحت 17 عاماً، تحت 16 عاماً، والأشبال تحت 15 و14 و13 عاماً.
وأقيمت 15 مسابقة للمراحل السنية في الموسم الحالي، بداية من 7 أكتوبر 2021، وحتى 20 أبريل الجاري، وشملت دوري وكأس الشباب «تحت 21»، دوري الشباب تحت 19 «الفئة الأولى والثانية»، دوري الناشئين تحت 17 «الفئة الأولى والثانية»، دوري الناشئين تحت 16 «الفئة الأولى والثانية»، دوري الأشبال تحت 15 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 15 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 14 سنة «الفئة الأولى»، دوري الأشبال تحت 14 سنة «الفئة الثانية»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «أ»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «ب»، دوري الأشبال تحت 13 سنة «ج».
وفي انتظار مباراة نهائي «كأس الشباب تحت 21 عاماً» بين شباب الأهلي والبطائح مساء الأربعاء، حسمت في المقابل المنافسة على 14 لقباً توزعت بين 8 أندية شملت الوصل «4 ألقاب»، شباب الأهلي «3»، الإمارات «2»، ولقب لأندية الجزيرة، الشارقة، خورفكان، النصر، الرمس.
وتصدر الوصل مشهد ألقاب المراحل السنية، بتتويجه بطلاً لأربع مسابقات أهمها دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الأولى» برصيد 24 نقطة، ودوري الناشئين تحت 16 عاماً «الفئة الأولى» برصيد 24 نقطة، إضافة إلى لقب دوري الأشبال 14 «الفئة الثانية»، ودوري الأشبال 13 سنة «أ».
ويملك شباب الأهلي المنافس على آخر ألقاب موسم المراحل السنية أمام البطائح على كأس الشباب تحت 21 عاماً، فرصة معادلة رباعية الوصل، ويملك «الفرسان» في رصيده الحالي ثلاثة ألقاب، شملت دوري الشباب 21 عاماً، دوري الناشئين تحت 17 عاماً «الفئة الأولى»، والأشبال 14 عاماً «الفئة الأولى».
وفرض الجزيرة اسمه ممثلاً وحيداً لأندية العاصمة أبوظبي على منصات التتويج بألقاب الموسم الحالي، بعد فوزه بلقب دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الثانية» برصيد 18 نقطة، مقابل 14 نقطة لمنافسه الشارقة الوصيف، في الوقت الذي غابت فيه أندية العين، الوحدة، بني ياس، الظفرة، على التوالي عن منصات التتويج بألقاب المراحل.
وبرز نادي الإمارات في قائمة أبطال المراحل بتتويجه بلقبي دوري الأشبال 15 عاماً «ب»، ودوري الأشبال 13 عاماً «ب»

أبطال الدوري في المراحل:
دوري الشباب 21: شباب الأهلي
دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الأولى»: الوصل
دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الثانية»: الجزيرة
دوري الناشئين تحت 17 عاماً «الفئة الأولى»: شباب الأهلي
دوري الناشئين تحت 17 عاماً «الفئة الثانية»: الشارقة
دوري الناشئين تحت 16 «الفئة الأولى»: الوصل
دوري الناشئين تحت 16 «الفئة الثانية»: خورفكان
دوري الأشبال 15 «أ»: النصر
دوري الأشبال 15 «ب»: الإمارات
دوري الأشبال 14 «الفئة الأولى»: شباب الأهلي
دوري الأشبال 14 «الفئة الثانية»: الوصل
دوري الأشبال 13 «أ»: الوصل
دوري الأشبال 13 «ب»: الإمارات
دوري الأشبال 13 «ج»: الرمس
كأس الشباب21: شباب الأهلي أو البطائح

الوصل
المراحل السنية
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