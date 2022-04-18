مهرجان رأس الخيمة ينهي موسم الرجبي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنهى اتحاد الرجبي الموسم الرياضي بمهرجان رأس الخيمة الذي أقيم بملاعب الحمراء وسط مشاركة 220 لاعباً يمثلون 11 فريقاً، حضر المهرجان الدكتور أيمن أحمد النعيم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الرجبي الذي قام بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى معرباً عن سعادته بهذا التجمع في إمارة رأس الخيمة.

وأضاف: الهدف من إقامة المهرجانات هو توسيع قاعدة اللعبة وحث الأندية على العمل وبناء مثل هذه الفرق، والتي تمثل مستقبل اللعبة في مختلف إمارات الدولة والفترة المقبلة ستكون في اتجاه الاستحقاقات المقبلة للمنتخبات الوطنية ونأمل باستمرار تحقيق الإنجازات على المستوى العربي والقاري.