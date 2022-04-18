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الرياضي
رامون دياز: الهلال يتسلح بالهدوء والتركيز
رامون دياز: الهلال يتسلح بالهدوء والتركيز
18 ابريل 2022 22:46

الرياض (د ب أ)
أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أن الفريق سيتسلح بالهدوء والتركيز في المباراة التي يخوضها غداً «الثلاثاء» أمام استقلال دوشنبه من طاجيكستان في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وكان الهلال قد تغلب على استقلال دوشنبه 1-0 ذهاباً ضمن الجولة الثالثة، ويتصدر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بينما يتذيل استقلال دوشنبه المجموعة من دون رصيد من النقاط.
وقال رامون دياز في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي الهلال بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سنواجه في مباراة الإياب فريقاً لديه طموح وطاقة بدنية عالية، ويتميز بالتكتل الدفاعي، ونحن سنتسلح بالهدوء والتركيز، لكسب النقاط الثلاث».
وأضاف دياز: «تعد مباراة الغد من أهم المباريات بالنسبة لنا، وفوزنا يزيد حظوظ تأهلنا للأدوار القادمة». وعن عودة المصابين، قال المدرب الأرجنتيني: «سعداء بعودة بعض اللاعبين من إصاباتهم قبل نهاية الموسم وجانج هيون سو جاهز ومشاركته في مباراة الغد واردة».
وأضاف: «أحب أن تكون المباريات هجومية من الطرفين، فهي تزيد من جمالية المباراة، وتجعلهما حماسية أكثر».

دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي
رامون دياز
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