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الرياضي
«السيتي» يسرع الخطى إلى «الفتى الذهبي»
هالاند
19 ابريل 2022 01:32

أنور إبراهيم (القاهرة)

يسرع مانشستر سيتي الخطى للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند الملقب بـ«الفتى الذهبي».
وذكرت صحيفة «ديلي ستار»، أن بطل إنجلترا المرشح الأول للفوز بصفقة هالاند، وكشفت النقاب عن أن اجتماعاً عُقد في بداية هذا الشهر بين الجانبين، وحضره ألف- إينج هالاند والد اللاعب، والذي سبق له اللعب في مانشستر سيتي، كما حضره مينو رايولا وكيل أعمال هالاند. 
وقالت الصحيفة، إن إدارة السيتي عرضت خلال الاجتماع «السري» الشروط المالية التي حددتها لتقديمها إلى ممثلي هالاند، وتقضي - على حد قول الصحيفة - بمنحه راتباً أسبوعياً قدره 455 ألف جنيه إسترليني، بخلاف مكافآت إضافية ومتغيرات أخرى، قد تصل بالراتب إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. 
وأوضحت الصحيفة أن هذا الراتب الأساسي «455 ألف جنيه» هو نفس الراتب الذي يحصل عليه البلجيكي كيفين دي بروين، بعد أن قام بتجديد عقده في العام الماضي.

مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
مينو رايولا
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