«الشارقة الرياضي» ينظم جلسة حوارية بعنوان «القاعدة الجماهيرية البناء والتأثير»



الشارقة (وام)

نظم مجلس الشارقة الرياضي جلسة حوارية بعنوان «القاعدة الجماهيرية - البناء والتأثير» بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قدمها المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس إدارة المجلس رئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي به.

حضر الجلسة - التي تأتي في إطار جهود مجلس الشارقة الرياضي لتفعيل الدور التكاملي بين المكونات الأساسية في المنظومة الرياضية - الإعلاميون المعنيون من ناشئة الشارقة والأندية الرياضية وشركات كرة القدم والأندية التخصصية بالإمارة الباسمة إضافة إلى الإعلاميين الرياضيين.

وأشاد الحمادي بالدعم الرياضي السخي والمستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والاهتمام الذي يوليه للإعلام الرياضي ومكونات المؤسسات الرياضية ومن بينها الجماهير. وقال إنه طبقاً لتوجيهات سموه فإن مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي يولي هذا الجانب الاهتمام والرعاية المستمرة، نظراً للدور الجوهري للجماهير الرياضية في دعم ومؤازرة الفرق المحلية والمنتخبات الوطنية.

وأكد أهمية المبادرات والخطط والبرامج التي تسهم في بناء وتوسع القاعدة الجماهيرية من خلال رعاية الجماهير وتقدير دورها، وفتح قنوات التواصل معها، إضافة إلى ابتكار أحدث الطرق في جذب الجماهير من خلال برامج التوعية والتثقيف والتعريف بدور الأندية والمؤسسات الرياضية. ونوه إلى أهمية السمعة المؤسسية وتكامل وثيقة الهوية الرياضية للأندية والمؤسسات الرياضية لتشمل الجانب الأخلاقي والسلوكي، نظراً لضرورة تمثيل الهوية الرياضية بالشكل الملائم من قبل الكوادر واللاعبين وجماهير الأندية وروابطها ما ينعكس بالإيجاب على سمعة الصرح الرياضي ونجاح المنافسات والمسابقات.

ناقش الحضور خلال الجلسة عدة قضايا منها التعصب والعنف الرياضي وطرق مواجهته من الناحية الدينية والنفسية والوطنية والاجتماعية، وذلك عبر تعزيز مبدأ احترام الخصم والتعامل الأمثل مع الأزمات وفهم روح الجمهور وسلوك الأفراد في مثل هذه الحالات. وتناولت الجلسة أهمية صناعة المحتوى لكسب وتوجيه الجماهير وضرورة تحسين درجة انتشاره ليصل إلى الفئات المستهدفة عبر مختلف وسائل الإعلام وبالتعاون مع الشركاء ما ينعكس بالإيجاب على كثافة الحضور وخزينة الأندية والاتحادات من خلال عقود التسويق والرعاية وحقوق البث.

وشدد الحمادي في ختام الجلسة على ضرورة المحافظة على مرافق الأندية وتهيئة أسباب الراحة، وتوفير المتطلبات اللازمة في المدرجات لتكون مناخاً صحياً وبيئة جاذبة للجماهير، وثمّن التفاعل الكبير والنقاشات الثرية من الحضور.