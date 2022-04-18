«الإمارات للطاقة النووية» بطل «رمضانية القابضة»



أبوظبي (وام)



أحرز فريق كرة القدم التابع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها الليلة الماضية لقب أول بطولة رمضانية لكرة القدم تنظمها «القابضة» (ADQ). جاء تتويجه بالبطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب «أكتيف» في جزيرة المارية في أبوظبي على فريق موانئ أبوظبي، من خلال ضربات الجزاء الترجيحية، بواقع خمسة أهداف لأربعة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

كان فريق «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» قد وصل للمباراة النهائية بعد تغلبه على «فريق أبوظبي للإعلام» بثلاثة أهداف دون رد في مباراة «دو» نصف النهائي.